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08 ноября 2019, пятница, 18:26 119
Общество 2019-11-08T18:27:20+02:00
Українські Новини
В Донецкой области десятки тысяч людей останутся без воды: причина

В Донецкой области десятки тысяч людей останутся без воды: причина

Вода, Донбасс, Отключение воды, Вода Донбасса
Водоснабжение. Фото: pixabаy.cоm/Skitterphoto
Водоснабжение. Фото: pixabаy.cоm/Skitterphoto

Коммунальное предприятие "Вода Донбасса" Донецкого областного совета намерено прекратить централизованное водоснабжение около 50 тыс. жителей 11-13 ноября из-за ремонта на Горловской фильтровальной станции.

Об этом говорится в сообщении Военно-гражданской администрации Торецка в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Будет прекращена подача воды населению и предприятиям городов Торецка, Зализное, пгт Пивничное, Пивденное и части Щербиновка (вул. Дружбы, Весенняя, Васильченко, Центральная, Шевченко) с 8:00 11 ноября до 5:00 13 ноября", - говорится в сообщении.

Власти призывают местных жителей сделать необходимые запасы воды.

Как сообщали Українськi Новини, "Вода Донбасса" намерена прекратить водоснабжение 37 тыс. жителей Донецкой области 5-8 ноября из-за ремонта линии электропередач.

Донецкая областная государственная администрация оценивает в 7,5 млрд гривен модернизацию оборудования коммунального предприятия "Вода Донбасса" с реконструкцией магистрального канала "Северский Донец - Донбасс".

Коммунальное предприятие "Компания "Вода Донбасса" (до 4 сентября 2007 года - государственное производственное предприятие по внешнему централизованному водоснабжению "Укрпромводчермет") создано в 1930 году в Донбассе для осуществления централизованного водоснабжения горно-металлургического комплекса, других отраслей промышленности, коммунальной сферы и населения.

Предприятие предоставляет услуги водоснабжения потребителям 289 населенных пунктов, услуги водоотведения потребителям 79 городов и поселков Донецкого региона.

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