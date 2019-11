Незаконно потратил деньги благотворительного фонда: Трампа обязали выплатить 2 млн долларов

Президента США Дональда Трампа суд обязал выплатить некоторым негосударственным организациям два миллиона долларов. Об этом сообщает DW со ссылкой на АР.

Так, сообщается, что судья Селиенн Скарпулла в своем решении от четверга, 7 ноября, постановил, что Трамп незаконно использовал собственный благотворительный фонд в своих политических и бизнес-интересах.

Согласно иску против Трампа и его троих детей, более 2,8 миллиона долларов, которые были пожертвованы Фонда Дональда Трампа в 2016 году на нужды ветеранов войны были использованы предвыборным штабом нынешнего президента США в собственных целях.

Как сообщает Reuters, генеральная прокурорка штата Нью-Йорк Летиция Джеймс заявила, что Трамп признал, что "лично нецелевым образом использовал средства фонда". В декабре прошлого года была также согласована ликвидация этого фонда, а Трамп принял условия, по которым деятельность его нового благотворительного фонда, в случае его создания, будет ограничена.

Отметим, что Трамп раскритиковал вынесенный судом вердикт в своем аккаунте в Twitter. Трамп заявил, что прокуратура "умышленно искажает соглашение (достигнутую между фондом Трампа и прокуратурой) в политических целях". По его словам, фонд был "невероятно эффективным", а он сам допустил лишь "незначительные технические нарушения".

Согласно решению суда, два миллиона долларов должны быть распределены между восемью неправительственными организациями - Army Emergency Relief, Children's Aid Society, City Meals-on-Wheels, Give an Hour, Martha's Table, United Negro College Fund, United Way of the National Capital Area и United States Holocaust Memorial Museum.

