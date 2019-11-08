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  • Незаконно потратил деньги благотворительного фонда: Трампа обязали выплатить 2 млн долларов
08 ноября 2019, пятница, 10:02 353
Америка 2019-11-08T10:03:50+02:00
Українські Новини
Незаконно потратил деньги благотворительного фонда: Трампа обязали выплатить 2 млн долларов

Незаконно потратил деньги благотворительного фонда: Трампа обязали выплатить 2 млн долларов

Нецелевая растрата, предвыборная кампания, Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото: pixabay
Дональд Трамп. Фото: pixabay

Президента США Дональда Трампа суд обязал выплатить некоторым негосударственным организациям два миллиона долларов. Об этом сообщает DW со ссылкой на АР.

Так, сообщается, что судья Селиенн Скарпулла в своем решении от четверга, 7 ноября, постановил, что Трамп незаконно использовал собственный благотворительный фонд в своих политических и бизнес-интересах.

Согласно иску против Трампа и его троих детей, более 2,8 миллиона долларов, которые были пожертвованы Фонда Дональда Трампа в 2016 году на нужды ветеранов войны были использованы предвыборным штабом нынешнего президента США в собственных целях.

Как сообщает Reuters, генеральная прокурорка штата Нью-Йорк Летиция Джеймс заявила, что Трамп признал, что "лично нецелевым образом использовал средства фонда". В декабре прошлого года была также согласована ликвидация этого фонда, а Трамп принял условия, по которым деятельность его нового благотворительного фонда, в случае его создания, будет ограничена.

Отметим, что Трамп раскритиковал вынесенный судом вердикт в своем аккаунте в Twitter. Трамп заявил, что прокуратура "умышленно искажает соглашение (достигнутую между фондом Трампа и прокуратурой) в политических целях". По его словам, фонд был "невероятно эффективным", а он сам допустил лишь "незначительные технические нарушения".

Согласно решению суда, два миллиона долларов должны быть распределены между восемью неправительственными организациями - Army Emergency Relief, Children's Aid Society, City Meals-on-Wheels, Give an Hour, Martha's Table, United Negro College Fund, United Way of the National Capital Area и United States Holocaust Memorial Museum.

Как сообщали Українські Новини, на следующей неделе пройдут первые открытые слушания по импичменту Трампа.

Также американские СМИ назвали имя разведчика, который подал жалобу на разговор Трампа с Зеленским.

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