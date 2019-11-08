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08 ноября 2019, пятница, 07:00 1610 Мнение
Общество 2019-11-08T07:00:02+02:00
Українські Новини
У Зеленского снова победило кумовство, а Порошенко готовится к посадке – переписал "Рошен" на сына

У Зеленского снова победило кумовство, а Порошенко готовится к посадке – переписал "Рошен" на сына

Зеленский снова дал интервью Тесле. Видимо, электрокар ему понравился больше, чем 14-часовой марафон с живыми журналистами. Посмотрите видео, где он жалуется, что президентство забирает у него все силы. А здесь он угрожает "слугам народа" выгнать неугодных из фракции уже к концу года.

 
Зеленский обещал бороться с "кумовством", но очевидно "кумовство" победило. Генпрокурор Рябошапка назначил кума своего заместителя прокурором Волынской области. Так же поступал и Порошенко, назначив своего кума Юрия Луценко Генпрокурором без профильного образования.
 
Порошенко сегодня прогулял свой 17-й допрос в ГБР. Не юбилейный. Но прогуливает он регулярно. Эта неделя – не пленарная, так что объективных причин для неявки в ГБР у него нет.
 
Труба сегодня получил доступ к информации о доходах бывшего президента. Теперь следствие будет считать, хватало ли денег у Порошенко для анонимной поездки на Мальдивы.
 
Сегодня стало понятно, почему Зеленский не решается арестовать Порошенко. А Рябошапка как может тормозит расследование. Американский дипломат Курт Волкер лично просил Офис Зеленского "не преследовать Порошенко". Об этом на слушаниях в Конгрессе рассказал другой американский дипломат Вильям Тейлор. Правда, в ответ сотрудники президентского Офиса показали американцам фотографии убитых на войне своих родственников и обвинили в этом Порошенко.

Видимо, Порошенко готовится к посадке несмотря на "хотелки" США. Сегодня он переписал свой главный актив – компанию "Рошен" на старшего сына Алексея. Интересно, не промотает ли молодой наследник богатство отца?
 
Зеленский получил 1 млн грн от сдачи в аренду имущества. Что именно арендуют у него иностранцы – не понятно. Правда, известны их фамилии – Сонг и Лин.
 
Скандальный депутат Яременко, который заказывал проституток прямо в Раде, так и не подал заявление об отставке. Хотя и публично пообещал это сделать. Вот ответ Рады, что заявления Яременко у них нет.
 
Полиция начала расследовать драку Ляшко и Геруса в зале официальных делегаций Борисполя. Если вы пропустили этот поединок – вот видео. 9 минут бывший и нынешний депутаты метелят друг друга на глазах у пассажиров, а сотрудники ЗОДа даже не просят их прекратить, не разнимают и не зовут полицию. Хотелось бы сказать – британская выдержка, но нет. Они просто бояться попасть под горячую руку. Ведь у каждого второго клиента ЗОДа есть свой охранник. Полагаю, в терминале Д драку разняли бы за минуту-другую. Но там "понтов" меньше – не берут по 3 тыс. грн за обслуживание.
 
Завтра дожди усилятся и даже похолодает.


Kiss peace love
Денис Иванеско
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