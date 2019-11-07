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07 ноября 2019, четверг, 22:48 19 Фото
Спорт 2019-11-07T23:08:14+02:00
Українські Новини
Футболисты киевского "Динамо" сыграли в Лиге Европы УЕФА с "Копенгагеном" вничью

Футболисты киевского "Динамо" сыграли в Лиге Европы УЕФА с "Копенгагеном" вничью

Спорт, Футбол, Динамо, Лига Европы УЕФА

Футболисты киевского "Динамо" и клуба "Копенгаген" из Дании в рамках четвертого тура группового этапа Лиги Европы победителя не определили.

В столице Дании матч завершился со счетом 1:1. Подопечные Алексея Михайличенко пропустили уже на первых минутах, но во втором тайме сумели отыграться.

На 4 минуте первого тайма Стаг переиграл голкипера киевлян Бущана - 1: 0. Уже на 14 минуте киевляне получили шанс отыграться - арбитр назначил одиннадцатиметровый удар за игру рукой. Пенальти вызвался  бить Виктор Цыганков, но не сумел переиграть вратаря.

На 16 минуте какие-то сантиметры не хватили Беседину, чтобы забить - мяч пролетел над перекладиной.

Во втором тайме игра была уже более нервной. На 70 минуте киевляне отыгрались благодаря усилиям Вербича и Сидорчука, мяч в сетку отправил словенец - 1: 1. При таком счете матч и завершился.

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