Заводу Head выставили гигантский счет за подключение к электричеству в 1,6 млн евро: инвесторы в шоке

Производителю спортивных товаров Head, который хочет построить в Виннице большой завод по производству снаряжения для зимних видов спорта, нужно заплатить 1,6 млн евро за подключение к электросетям. Об этом сообщил в Facebook владелец UBC Group Игорь Гуменный.

"UBC Group ведет совместный проект Head. Когда они подписывали меморандум, еще с "прошлой" властью им задекларировали стоимость подключения-300 гр за кВт. Сейчас объявили - 3972 грн за кВт. Им нужно минимум 10 мВт. Это около € 1,6 млн !!! Это нужно заплатить, чтобы тебя подключили и ты потом покупал электроэнергию", - написал он.



По словам Гуменного, австрийцы, услышав эту цифру, очень удивились и спросили "Это за что?".

После этого они "вручную пересчитывали стоимость кВт, преумножали на мегаватт, переспрашивали нет ли здесь ошибки".



"Если бы им объявили цену при подписании меморандума или к покупке земли их бы здесь не было", - подчеркнул он.



"Но это еще не все: подключение - "голое". В Виннице стоимость за 1 кВт 3970 гривен - 140 евро (в других областях стоимость 1 кВт выше в разы, Полтава - 8000 гривен). Затем, оказывается, что лимитов в этом месте нет, нужно тянуть и включают коэффициент 1,25. Стоимость самого кВт в Виннице 3,35 грн - 0,12 евро. Уже дороже, чем в Латвии. Стоимость кВт в Риге 0,112 евро. Только возможность покупать, еще не строить и согласовывать проект. Для понимания в экономических зонах Восточной Европы, России, Казахстана, Беларуси подключения к электросетям или ноль или в 2-3 раза дешевле", - пишет Гуменный.