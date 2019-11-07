Я даже и подумать не мог, что по Киеву толпами будут ходить фашисты, – Молочный

Украинский актер и комик Андрей Молочный опубликовал в социальной сети Instagram поздравление с Днем освобождения Киева, которое отмечалось вчера, 6 ноября. Среди прочего он раскритиковал политику последних 5 лет - с атакой на память о Великой Отечественной войны, осквернение и снос советских памятников и оскорбление ветеранов.

Об этом сообщило интернет-издание "Страна.ua".

"Здравствуйте соотечественники! 6 ноября 1943 года, войска 1-го Украинского фронта (генерал армии Н.Ф. Ватутин) в ходе Киевской наступательной операции освободили от фашистских оккупантов столицу Украины г. Киев.

Почему для меня это событие стало важным, приобрело очень ценное значение? Ведь еще 5 лет назад, я не писал об этом, не выкладывал такие посты. Ведь еще 5 лет назад я даже и подумать не мог, что по Киеву толпами будут ходить фашисты. Я даже представить себе не мог, что будут оскверняться памятники героям Великой Отечественной Войны. Что будут сносить памятники Жукову и Ватутину. Что на День Победы 9-го мая молодежь будет оскорблять ветеранов, а сотрудники полиции не только не будут пресекать такие действия, а сами будут способствовать этому, заставлять ветеранов и даже детей снимать пилотки с красными звездами.

Что будет война, и будут гибнуть много людей, наших людей! Старики, женщины и дети, наши дети!

Я много чего не мог себе представить, и даже сейчас перечитывая написанное я не могу поверить, что это происходит в действительности, мне кажется, что это кошмарный сон, затянувшийся на долгие годы... Это не сон. Это боль, это рваная рана на сердце.

Но есть надежда, есть надежда, что как и 76 лет назад Киев будет очищен от фашисткой нечисти, от нелюдей, которые хотят чтобы мы предали память наших великих предков, предали Родину, предали себя и предали своих детей.

Ничего у вас гады не получится. Теперь за эту память я зубами держаться буду. Буду держаться по многим причинам, и еще потому, что в составе 1-го Украинского фронта, под командованием Николая Федоровича Ватутина и Георгия Константиновича Жукова, прошел всю войну и погиб в апреле 1945 года мой прадед Петр Андреевич Молочный. И это моя ценность. Буду помнить и чтить я, значит будут помнить и чтить мои дети, а значит великий подвиг и победа нашего народа, наших предков - бессмертны. С праздником! Ура!", - написал актер.

Андрей Молочный - украинский комик, актер, шоумен и продюсер, известный благодаря участию в проектах "Дуэт имени Чехова", "Файна Юкрайна" и Сomedy Сlub.

Ранее к 75-летию освобождения Украины от фашистов Национальный банк Украины выпустил монету с бойцом УПА. Также СМИ разбирались, кто на самом деле освободил Украину от нацистов 75 лет назад.