Полиция устанавливает лиц, бросивших гранату в дом бизнесмена в Ровно

Полиция устанавливает лиц, бросивших 7 ноября гранату РГД-5 в дом 55-летнего бизнесмена Владимира Рабинюка в Ровно. Об этом Українським Новинам сообщил представитель Главного управления Национальной полиции в Ровенской области. "Ривненские полицейские устанавливают лиц, которые бросили гранату в дом предпринимателя", - сообщил он. В полицию в четверг около четырех утра обратилась 22-летняя жительница областного центра, которая услышала в доме, где проживает, на улице Декабристов звук, похожий на взрыв. На месте происшествия полицейские установили, что неизвестный бросил взрывное устройство во двор дома, принадлежащего 55-летнему предпринимателю. По результатам осмотра работники взрывотехнического отдела ГУ НП установили, что во дворе взорвалась граната РГД-5. Ее обломки изъяли и направили на экспертизу. В результате взрыва поврежден фасад дома, входные двери и окно. По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса. Полицейские устанавливают лиц, причастных к преступлению. Как сообщали Українські Новини, полиция устанавливает лиц, бросивших гранату РГД-5 в дом 45-летнего бизнесмена Олега Каштана в Ровно.