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07 ноября 2019, четверг, 13:28 39
Происшествия 2019-11-07T13:29:16+02:00
Українські Новини
Полиция устанавливает лиц, бросивших гранату в дом бизнесмена в Ровно

Полиция устанавливает лиц, бросивших гранату в дом бизнесмена в Ровно

взрыв гранаты

Полиция устанавливает лиц, бросивших 7 ноября гранату РГД-5 в дом 55-летнего бизнесмена Владимира Рабинюка в Ровно.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель Главного управления Национальной полиции в Ровенской области.

"Ривненские полицейские устанавливают лиц, которые бросили гранату в дом предпринимателя", - сообщил он.

В полицию в четверг около четырех утра обратилась 22-летняя жительница областного центра, которая услышала в доме, где проживает, на улице Декабристов звук, похожий на взрыв.

На месте происшествия полицейские установили, что неизвестный бросил взрывное устройство во двор дома, принадлежащего 55-летнему предпринимателю.

По результатам осмотра работники взрывотехнического отдела ГУ НП установили, что во дворе взорвалась граната РГД-5.

Ее обломки изъяли и направили на экспертизу.

В результате взрыва поврежден фасад дома, входные двери и окно.

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса.

Полицейские устанавливают лиц, причастных к преступлению.

Как сообщали Українські Новини, полиция устанавливает лиц, бросивших гранату РГД-5 в дом 45-летнего бизнесмена Олега Каштана в Ровно.

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