Корреспондент интернет-издания "Страна.ua" Анастасия Товт по результатам проведенных сегодня, 6 ноября, парламентских слушаний "Безопасность журналистов и свобода слова в Украине, комментируя предложение депутата Верховной Рады Украины (фракция "Слуга народа"), члена комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ольги Василевской-Смаглюк изучить влияние контента отдельных средств массовой информации на мозг граждан Украины, ответно предложила создать парламентскую следственную "комиссию по изучению влияния борделей на потенцию ряда народных депутатов".

Об этом она заявила на своей странице в социальной сети Facebook.

"Парламентские слушания по свободе слова, которых так долго добивался Сергей Томиленко, при всем уважении к Сергею, - фикция. Переливания из пустого в порожнее. Чисто про "поговорить".

А по форме - комсомольское собрание. Доклады по 3 минуты, на первый-второй рассчитайсь. Подобный формат не предполагает ни глубины, ни реальных действий для решения проблем - нападений и давления на журналистов. Это было больше похоже на междусобойчик для медиатусовки. Где журналисты жалуются другим журналистам, как их обижают. Вернее не так. Одни говорят, что их бьют, другие говорят, что мало. Другие - это представители "Слуги народа", которые предложили ещё и наказывать журналистов за манипуляции. Театр абсурда.

Неделя не пленарная, законодателей в Раде нет. На слушаниях была лишь парочка представителей власти. Обычные люди трансляцию из Рады вряд ли посмотрят. Так для чего это? Для кого? Кто зритель? Подняли дискуссию? Может и так. Кого с кем? Журналистов с журналистами? Легче было пойти не в Раду, а в паб за углом. Поговорили бы за жизнь. И про смерть. Наших коллег, которые пострадали от нападений. Вспомнили, взгрустнули, что никто не наказан. А дальше-то что? Все понимают, что дальше болтовни дело не пойдёт. И все равно пафосно вещают о свободе слова и журналистских стандартах.

Какая нахрен свобода слова, если т.н. эксперты, "медиа над медиа", да и сами работники СМИ уже 5-й год продолжают на голубом глазу рассказывать, что есть журналисты правильные и неправильные, патриотичные и непатриотичные. И прежде чем защищать их, надо бы еще разобраться, "свои" они или нет. Так может давайте кладбища сделаем отдельно для "правильных" и "неправильных" журналистов?

Из забавного - запомнилась депутат Смаглюк, предложившая изучить влияние контента отдельных СМИ на мозг украинцев. А можно еще идею подбросить? Создайте комиссию по изучению влияния борделей на потенцию ряда депутатов?

Можно вот так собираться в Раде на "поговорить" хоть каждую неделю. Посидеть в депутатских креслах, потешить свои амбиции, сделать пару селфи. А потом выйти на уличный митинг и получить от какого-то ненормального кирпичем по голове за якобы "не такую" редакционную политику. И никого не посадят. А политики и некоторые коллеги по цеху ещё покачают головой и скажут: мало получил.