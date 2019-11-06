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06 ноября 2019, среда, 18:18 11
Кабмин 2019-11-06T18:18:44+02:00
Українські Новини
Кабмин решил выделить более 1 млрд гривен на утепление многоэтажек

Кабмин решил выделить более 1 млрд гривен на утепление многоэтажек

Кабмин, Утепление жилья, Многоквартирные дома
Теплый дом. Фото: csapuniverzum.blog.hu
Теплый дом. Фото: csapuniverzum.blog.hu

Кабинет министров Украины решил выделить 1,2 млрд гривен на проведение тепломодернизации многоквартирных домов. Соответствующее решение было принято на заседании Кабмина 6 ноября, говорится в пресс-службе правительства.

Так, по расчетам Кабмина, выделенных средств должно хватить для тепломодернизации более 2 тысяч многоквартирных домов.

Отмечается, что после такой тепломодернизации расходы жителей этих домов на теплоэнергию должны сократиться на 20-50% в зависимости от выбранного вида тепломодернизации.

Как сообщали Українські Новини, Приватбанк и Укргазбанк возобновили выдачу кредитов по программе стимулирования энергоэффективных мероприятий (программа "теплых кредитов") объединениям совладельцев многоквартирных домов (ОСМД).

Также Фонд энергоэффективности хочет запретить ОСМД брать "теплые кредиты" параллельно с участием в программе фонда.

Ранее Фонд энергоэффективности и Международная финансовая корпорация (МФК, IFC) подписали соглашение с Укргазбанком об участии банка в финансировании проектов фонда.

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