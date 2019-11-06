В Ровно "Джокера" сняли с крыши, а школьница из Запорожья шокировала сеть экстремальным видео

В Харькове расстреляли мужчину

5 ноября в Харькове произошла стрельба, в результате один человек получил пулевое ранение в живот и доставлен в больницу, сообщает "Время". По словам очевидцев, у спортивного клуба произошел конфликт с последующей стрельбой. В результате происшествия также был поврежден автомобиль Mitsubishi. С места происшествия сотрудники полиции изъяли гильзы и пули, которые будут направлены на экспертное исследование. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Джокер и реалии: в Ровно составили протоколы на хулиганов

Видео, как двое парней, возрастом 19 и 21 лет, забрались по пожарной лестнице на крышу кинотеатра "Украина" в центре Ровно появилось в сети Инстаграм. Один и них был с разрисованным лицом, другой – снимал. То, что развлечение было спланировано, понятно из того, что съемка велась с нескольких ракурсов. В итоге парни сами сняли как к ним приехала полиция, сообщает "Ого". Патрульных вызвали в кинотеатр из-за того, что на крышу пробрались неизвестные. Когда парни спустились с крыши, сотрудники полиции отвезли их в отделение и оставили протокол за мелкое хулиганство и нарушение общественного порядка.







Более 800 квартир в Виннице были без газа из-за чьей-то неудачной шутки

В ночь на 5 ноября неизвестные перекрыли заслонку на газопроводе одной из улиц Винницы, сообщает "20 минут". В результате без газа остались 11 секций многоквартирного жилого массива, а именно 847 квартир. Бригады аварийной службы сутки работали над восстановление подачи услуг. Общие потери "Винницагаз" оценивают в 40 тысяч гривен. Об инциденте сообщили в полицию. Личности злоумышленников устанавливаются. Подобные вмешательства в работу газораспределительной системы рассматриваются, как хулиганство и влекут за собой административную ответственность и возмещение убытков.

Одесса: Поджог автомобиля и задержание с преследованием

5 ноября в Одессе задержали подозреваемого в совершении поджога автомобиля, сообщает "odessa.net.ua". Двое неизвестных в масках облили автомобиль бензином и подожгли, после чего сели на мопед и скрылись.По словам свидетеля, владелица автомобиля в это время была в нем. Сотрудники полиции попытались задержать правонарушителей, но те не остановились, а когда им преградили дорогу служебным автомобилем, разбежались врассыпную. Удалось поймать одного из преступников, второго ищут.

Кропивницкий: из-за повреждения газопровода большая частьгорода осталась без тепла

Две трети Кропивницкогоостались без тепла. Причинойэтому стала халатность одного из городскихпредприятий, которыеграничат з одной из котельных, сообщает "Утренний город". На одном из участков газопровода они проводили несанкционированные работы без разрешительных документов. В результате повредили газопровод среднего давления. Кировоградгаз вынужден был отключить ПЗК. Система находится в рабочем режиме и ожидает подачи газа. Власти города обещают сделать все возможное для скорейшего возобновления теплоподачи.

Фото: "Утренний город"

Незаконное сооружение по соседству с двумя учебными заведениями в Сумах разобрали

На территории одной из Сумских школ демонтировали незаконно построенный торговый ряд, сообщает "Ваш шанс". Директор школы неоднократно обращалась к городским властям с просьбой прекратить незаконное строительство МАФов на территории единственной подъездной дороги в школу. Долгое время на ее просьбы не реагировали, владельца постройки не могли найти. Однако 1 ноября по решению Сумского исполкома рабочие начали демонтаж постройки. Собственник оперативно нашелся и объявил, что будет обжаловать решение о демонтаже в суде. На совещании мэрии 4 ноября, мер Александр Лысенко еще раз прояснил ситуацию: "Люди должны были покупать товары прямо на дороге - заезде в школу! И предприниматель говорит: а может, эту дорогу закрыть? Сумской исполком и комиссия по демонтажу приняли правильное решение. И так будет и в дальнейшем".







Фото: "Ваш шанс"

На Николаевщине на "горячем" поймали группу воров дизтоплива

5 ноября сотрудники правоохранительных органовзадержали лиц, которые совершали кражи топлива из тепловозов ОАО "Укрзализныци" на станции Николаев-Грузовой около г. Баштанка Николаевской области, сообщают "Новости N". Во время очередной попытки завладеть горючим из бака тепловоза нарушители были уличены правоохранителями.Злоумышленники - ранее не судимые жители Николаева - машинист с помощником ОАО "Укрзализниця" и человек, который по предварительной договоренности приехал на автомобиле в обусловленное место, куда работники железной дороги сбросили канистры с дизельным топливом. На месте происшествия был проведен ряд следственных действий, во время которых был обнаружен и изъят транспорт и похищенное топливо, которое злоумышленники планировали реализовать. За подобные преступления предусмотрено наказание от штрафа до лишения свободы сроком до трех лет.

Выстрелил себе в грудь: в Днепре задержали студента, который устроил стрельбу в общежитии

6 ноября в общежитии Днепропетровского национального университета им. О. Гончара произошло чрезвычайное происшествие. 19-летний парень выстрелил из револьвера в студентку 1-го курса. После этого он зашел к себе в комнату и выстрелил себе в грудь, сообщает "Наше Місто". Девушка получила неогнестрельное непроникающее ранение головы. Она находится в больнице. Госпитализирован также и стрелок. Он в медучреждении под конвоем. Сотрудники полиции обнаружили и изъяли оружие преступления – пистолет Флобера.

Школьница из Запорожья шокировала сеть экстремальным видео на 75-метровой высоте

В Запорожье девочка-подросток шокировала сеть экстремальным видео с "прогулки" по "Трем мачтам" на острове Хортица. Держась лишь одной рукой за стальную конструкцию, юная экстремалка повисает в 75 метрах от скал. Видео девушка сняла для своего Instagram аккаунта — порадовать подписчиков. Впрочем, старания экстремалки оценили не все. Многие пользователи отметили, что девушка бездумно рискует, путая экстрим с сумасшедшим риском, передает "Наше Місто".









Под Днепром воры похитили три автомобиля

В Каменском Днепропетровской области воры угнали три автомобиля, сообщает "Днепр час". Автомобиль ВАЗ-2101 был похищен 3 ноября со двора дома. Еще один ВАЗ -2106 владелец оставил возле места работы 26 августа, а на следующий день обнаружил его отсутствие. 13 июня полиция зарегистрировала сообщение о похищении из гаража MitsubishiOutlander XL. Оперативники Каменского отдела полиции разыскали все триавтомобиля. В настоящее время досудебное расследование продолжается. Устанавливаются лица, причастные к угонам и все обстоятельства преступлений.