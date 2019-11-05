В час пик в Киеве частично перекрыли центр из-за масштабного прорыва трубы

Сегодня вечером, 5 ноября, в центре Киева из-за масштабного прорыва трубы с горячей водой на улице Саксаганского перекрыли улицу Эспланадную рядом со станцией метро "Дворец спорта". Об этом сообщает корреспондент Українських Новин с места событий.

Так, сегодня днем в Киеве произошел прорыв трубы с горячей водой, из-за которого всю улицу залило кипятком и пострадали две машины.

Чуть позже стало известно, что из-за аварии пострадали две машины. По предварительным данным, водители транспортных средств не пострадали.

На данный момент на улице Эспланадной разрешают движение лишь общественного транспорта.

А в КГГА сообщили, что произошло повреждение магистрального трубопровода диаметром 700 мм.

Как сообщали Українські Новини, в связи с прорывом на улице Шота Руставели изменены маршруты троллейбусов №№ 3, 9, 12, 14, 40, 40К и автобуса №69.

Также известно, что это уже не первый прорыв трубы на данном участке. Так, 2 октября в Киеве на пересечении улиц Шота Руставели и Саксаганского произошел прорыв трубы горячего водоснабжения, из-за чего на перекрестке обвалилась часть асфальта, образовалась яма, а проезжую часть залило кипятком.