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05 ноября 2019, вторник, 16:46 585
Верховная Рада и партии 2019-11-05T17:32:51+02:00
Українські Новини
Левочкин в Золотом заявил, что разведение войск должно продолжиться

Левочкин в Золотом заявил, что разведение войск должно продолжиться

Сергей Левочкин, Донбасс, золотое, Вооруженный конфликт, Оппозиционная платформа - За жизнь, ОПЗЖ, Разведение войск
Сергей Левочкин в Золотом. Фото: lovochkin.org
Сергей Левочкин в Золотом. Фото: lovochkin.org

Депутат Верховной Рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) Сергей Левочкин во время мониторинговой поездки в Золотое (Луганская область) заявил, что разведение войск на Донбассе должно продолжаться, потому как это является единственным путем к миру.

Об этом говорится на официальном веб-сайте политика.

"Главная цель – это поддержка мирного процесса. Эта поездка показала, что после разведения войск в Золотом, здесь все абсолютно нормально и разведение войск должно продолжаться, потому что это составляющая мирного процесса. Уже всем понятно, что без мира не будет успеха, не будет развития нашей страны", – сказал Левочкин.

Народный депутат отметил, что разведение сил в Золотом станет еще одним шагом к миру в Украине. По его словам, прекращение военного конфликта на Донбассе должно стать приоритетом в работе всех политических сил.

"Мы приехали поддержать и военных, и местное население и показать, что мирный процесс – это главный приоритет в работе всех политических сил. Потому что и Президент Зеленский, и "Слуга народа", и "Оппозиционная платформа - За жизнь" и другие партии были выбраны людьми в парламент с одной целью – как можно скорее принести мир в Украину. Разведение войск – реальные шаги и это должно продолжаться, все должно быть, как можно скорее, потому что Украине как можно скорее нужен мир", – подчеркнул политик.

По его словам, есть все основания для того, чтобы в ближайшее время завершить военный конфликт.

"Вне сомнения ситуация непростая, вне сомнения будут провокации, но настроение тут в Золотом у всех хорошее. И то, что идет не эскалация, а наоборот – мирный процесс, что подтверждает ОБСЕ – это хорошие сигналы, которые обнадеживают и дают основания верить, что мир наступит скоро", – резюмировал Левочкин.

Сегодня, 5 ноября, члены парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны посетили Золотое (Луганская область) для проведения мониторинговой миссии. Цель миссии – выяснить текущее состояние дел с разведением противоборствующих сторон.

Данная миссия будет работать в рамках постоянно действующей группы для оперативного реагирования на изменение ситуации в зоне ООС и, в частности, на линии разведения сил и средств.

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