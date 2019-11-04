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04 ноября 2019, понедельник, 13:39 331
Верховная Рада и партии 2019-11-04T13:56:39+02:00
Українські Новини
Луценко подтвердила, что решила досрочно сложить полномочия депутата

Луценко подтвердила, что решила досрочно сложить полномочия депутата

сложение полномочий, состояние здоровья, Ирина Луценко, Европейская солидарность, Рада 9 созыва
Ирина Луценко Фото: ВР
Ирина Луценко Фото: ВР

Депутат Верховной Рады от фракции партии "Европейская солидарность" Ирина Луценко решила досрочно сложить полномочия депутата по состоянию здоровья.

Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Сообщаю, что подала заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий. Состояние здоровья не дает мне возможности работать в полную силу, а отлеживаться за спинами команды не привыкла", - написала она.

При этом Луценко остается членом партии "Европейская солидарность". Парламентарий также призвала сплотиться власть и оппозицию вокруг государственных интересов, консолидировать общество и защитить страну от внешнего агрессора.

Как сообщали Українські Новини, Ирина Луценко задекларировала 2 млн гривен доходов и наличными 245 тыс. долларов, 50 тыс. евро и 40 тыс. гривен за 2018 год, в то время как ее муж Юрий Луценко за год заработал 1,8 миллиона гривен.


Ранее бывший генеральный прокурор Юрий Луценко уехал в Великобританию для прохождения курсов по английскому языку.

Кроме того, Луценко после увольнения получил 120 тысяч гривен зарплаты. Тем временем НАБУ открыло дело на Луценко.

Больше новостей о: сложение полномочий состояние здоровья Ирина Луценко Европейская солидарность Рада 9 созыва

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