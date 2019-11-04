Луценко подтвердила, что решила досрочно сложить полномочия депутата

Депутат Верховной Рады от фракции партии "Европейская солидарность" Ирина Луценко решила досрочно сложить полномочия депутата по состоянию здоровья.

Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.



"Сообщаю, что подала заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий. Состояние здоровья не дает мне возможности работать в полную силу, а отлеживаться за спинами команды не привыкла", - написала она.



При этом Луценко остается членом партии "Европейская солидарность". Парламентарий также призвала сплотиться власть и оппозицию вокруг государственных интересов, консолидировать общество и защитить страну от внешнего агрессора.



Как сообщали Українські Новини, Ирина Луценко задекларировала 2 млн гривен доходов и наличными 245 тыс. долларов, 50 тыс. евро и 40 тыс. гривен за 2018 год, в то время как ее муж Юрий Луценко за год заработал 1,8 миллиона гривен.



Ранее бывший генеральный прокурор Юрий Луценко уехал в Великобританию для прохождения курсов по английскому языку.



Кроме того, Луценко после увольнения получил 120 тысяч гривен зарплаты. Тем временем НАБУ открыло дело на Луценко.