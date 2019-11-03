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03 ноября 2019, воскресенье, 15:00 12
Экономика 2019-11-03T15:00:09+02:00
Українські Новини
Украина начала отбор газа из подземных хранилищ: они заполнены на 70%

Украина начала отбор газа из подземных хранилищ: они заполнены на 70%

Газ, Подземные газохранилища, Запасы газа в ПХГ

С 1 ноября 2019 года Украина начала отбор газа из подземных газохранилищ. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Укртрансгаза в воскресенье, 3 ноября.

По данным компании, объем газа в ПХГ по состоянию на 1 ноября составил 21 778,9 млн кубометров и газохранилища заполнены на 70%.

При этом за сутки было закачано в хранилища 4,12 млн кубометров, отобрано - 8,88 млн кубометров.

До 1 ноября отбор газа из хранилищ не осуществлялся.

Как сообщали Українські Новини, в начале октября сообщалось о том, что запасы газа в подземных хранилищах растут из-за импорта.

Ранее эксперт заявил, что "Нефтегаз" накопил в хранилищах лишь 8 млрд куб. м, а не 21. Кроме того, Украина назвала единственный вариант, при котором готова закупать газ у России. Тем временем газ на отопительный сезон запасли более 7 тыс. домохозяйств.

Также стало известно о том, что Россия готова поменять параметры контракта на транзит газа с Украиной.

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