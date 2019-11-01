Ровенский аэропорт закрыл единственный рейс

Авиакомпания Bukovyna Airlines (Черновцы) совместно с туристическим оператором Join Up закрыли 30 октября рейс "Ровно – Шарм-эль-Шейх". Об этом говорится в сообщении международного аэропорта "Ровно", передают Українські Новини.

Согласно сообщению, за время выполнения пассажирских перевозок в период с 23 марта по 30 октября были осуществлены 64 рейса, обслужен 11 031 пассажир, из них около 40% из Беларуси.

Рейс в Египет был первым и единственным рейсом в аэропорту в 2019 году.

Как сообщали Українські Новини, авиакомпания Bukovyna Airlines (Черновцы) совместно с туристическим оператором Join Up решили открыть рейс "Ровно – Шарм-эль-Шейх" с 23 марта.

Также Join Up рассматривала возможность запуска авиарейса из Ровно в Анталию (Турция).

Для жителей Беларуси был организован трансфер в аэропорт "Ровно".

Полеты совершались на самолете MD-83.

MD-83 - среднемагистральный пассажирский самолет, разработанный американской фирмой McDonnell Douglas Bukovyna Airlines специализируется на чартерных авиарейсах и предоставлении услуг по лизингу самолетов.