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01 ноября 2019, пятница, 22:39 41
Транспорт 2019-11-01T22:46:38+02:00
Українські Новини
Ровенский аэропорт закрыл единственный рейс

Ровенский аэропорт закрыл единственный рейс

аэропорт Ровно

Авиакомпания Bukovyna Airlines (Черновцы) совместно с туристическим оператором Join Up закрыли 30 октября рейс "Ровно – Шарм-эль-Шейх". Об этом говорится в сообщении международного аэропорта "Ровно", передают Українські Новини.

Согласно сообщению, за время выполнения пассажирских перевозок в период с 23 марта по 30 октября были осуществлены 64 рейса, обслужен 11 031 пассажир, из них около 40% из Беларуси.

Рейс в Египет был первым и единственным рейсом в аэропорту в 2019 году.

Как сообщали Українські Новини, авиакомпания Bukovyna Airlines (Черновцы) совместно с туристическим оператором Join Up решили открыть рейс "Ровно – Шарм-эль-Шейх" с 23 марта.

Также Join Up рассматривала возможность запуска авиарейса из Ровно в Анталию (Турция).

Для жителей Беларуси был организован трансфер в аэропорт "Ровно".

Полеты совершались на самолете MD-83.

MD-83 - среднемагистральный пассажирский самолет, разработанный американской фирмой McDonnell Douglas Bukovyna Airlines специализируется на чартерных авиарейсах и предоставлении услуг по лизингу самолетов.

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