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  • Черниговщина вместо Турции: новоназначенный глава Черниговской ОГА зовет Volkswagen строить завод в области
01 ноября 2019, пятница, 21:47 320
Политика 2019-11-01T21:48:18+02:00
Українські Новини
Черниговщина вместо Турции: новоназначенный глава Черниговской ОГА зовет Volkswagen строить завод в области

Черниговщина вместо Турции: новоназначенный глава Черниговской ОГА зовет Volkswagen строить завод в области

Андрей Прокопенко, Черниговская ОГА
Председатель Черниговской ОГА Андрей Прокопенко. Фото: пресс-служба
Председатель Черниговской ОГА Андрей Прокопенко. Фото: пресс-служба

Немецкий автоконцерн Volkswagen пригласили строить новый завод в Черниговской области. Такое предложение озвучил сегодня, 1 ноября, новый председатель Черниговской ОГА Андрей Прокопенко, сообщает сайт обладминистрации. 

"Неделю назад компания Volkswagen передумала строить в Турции автомобильный завод стоимостью полтора миллиарда долларов и как вариант рассматривает Болгарию. Пользуясь случаем, приглашаю компании Volkswagen на Черниговщине. Стройте завод здесь. Мы направим в компанию официальное обращение и предложим максимально комфортные условия. Я понимаю, что мы не сразу услышим "да" от инвесторов, но после сотен "нет" обязательно будет "да", - сказал Прокопенко.

Как известно, Volkswagen отказался от строительства завода в Турции из-за последних шагов власти этой страны на международной арене. Сейчас VW ищет другие варианты открытия завода - рассматривают Болгарию, Сербию, Румынию и страны Северной Африки.

В планах автогиганта открыть мощности по производству автомобилей общим объемом инвестиций 1,5 млрд долларов. Если немцы согласятся строиться на Черниговщине - это будет самая большая инвестиция в область за всю ее историю.

Предложение немецкому инвестору Андрей Прокопенко публично озвучил в первый день работы: сегодня президент Зеленский подписал указ о назначении его председателем Черниговской облгосадминистрации.

Председатель Черниговской ОГА Андрей Прокопенко. Фото: пресс-службаПредседатель Черниговской ОГА Андрей Прокопенко. Фото: пресс-служба

В СМИ ранее появилась информация о биографии Прокопенко. Ему 37 лет, родился в Киеве в семье ученых. В 1998 году поступил на философский факультет КНУ им. Т. Г. Шевченко, на четвертом курсе преподавал историю в киевской школе № 114. Получив диплом магистра, ушел в аспирантуру и в 2007 году защитил диссертацию по философии.

В 2003 году Прокопенко был интерном в издательстве Верховной Рады. С 2007 по 2010 год входил в Экспертный совет при Комитете по промышленной политике ВРУ. Год изучал политический менеджмент в Институте Роберта Шумана в Будапеште, выпускник Украинской школы политических студий.

В 2009-2010 годах много работал на выборах: возглавлял группу политтехнологов штаба Тимошенко в Днепропетровской и Луганской областях, работал в избирательном штабе мэра Алушты и штабах кандидатов в депутаты Верховной Рады Крыма, отвечал за развитие одной из политических сил Грузии.

В 2012-2013 годах работал советником вице-президента, а затем директором Департамента коммуникаций и корпоративных СМИ международной нефтяной компании ТНК-ВР к ее поглощению "Роснефтью".

В 2014-2015 годах сотрудничал с партией "Сила людей", одним из основателей которой был премьер-министр Алексей Гончарук.

В 2015-м основал агентство политического пиара "Прокопенко и партнеры", которое специализируется на проведении избирательных кампаний. В 2018-2019 годах агентство сотрудничало с партией "Слуга народа". Летом 2019-го, во время парламентских выборов Прокопенко возглавлял одесский областной штаб "Слуги народа". Тогда же он вступил в Национальную академию госуправления при Президенте Украины на специальность "Управление региональным развитием", где учится и сейчас.

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