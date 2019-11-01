Зеленского встретили с возгласами "Ганьба" в Тернополе

Президенту Украины Владимиру Зеленскому сегодня утром при входе в помещение Тернопольской облгосадминистрации устроили "коридор позора", сопровождая его появление соответствующими возгласами. Об этом сообщает 0352.ua.

Главу государства обступили несколько агрессивные молодые люди, заставляя его отвечать на вопрос "Чей Крым?", "Чей Донбасс", а также, как будут наказаны депутаты из "Слуги народа", которые в Верховной Раде освистали во время выступления бойца-добровольца АТО Яну Зинкевич, а также кричали ей "Ганьба!".

Зеленский заверил, что с политической ориентацией у него все в порядке, и Крым и Донбасс для него - это Украина.

"А по поводу возгласов, то нужно будет как следует изучить этот вопрос. Я считаю, что нельзя в Верховной Раде кричать "Ганьба!". Я когда сегодня заходил, внизу мне тоже кричали"Ганьба!". Я не ниже народного депутата, это неправильно такое кричать. Мне так кажется. По поводу Яны - я разберусь, что там было, я не видел. Может депутаты не к ней кричали", - сказал Владимир Зеленский.

В конце после не слишком теплого приема Президент не поехал осматривать "Водную арену", как было запланировано, а сразу отправился в аэропорт и улетел из Тернополя.







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