Законопроект о легализации азартных игр устанавливает монополию букмекеров, - эксперты

Законопроект "О государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр", который разработало правительство, устанавливает монополию украинских и российских букмекерских контор, считает эксперт Украинского аналитического центра Борис Кушнирук. Об этом говорится в материале "Букмекерский переворот: кто лоббирует законопроект о легализации азартных игр", опубликованном изданием "РБК-Украина".

Законопроект уже опубликован на официальном сайте Верховной Рады. В частности, он предусматривает открытие 800 букмекерских пунктов. Таким образом, как утверждает Кушнирук, с помощью указанного лимита будут просто легализированы уже действующие букмекерские пункты. По словам эксперта, на сегодняшний день "Фаворит" имеет около 1000 пунктов, "Пари-матч" - около 500, незаконные букмекеры - еще столько же. Другие букмекеры уже сейчас арендуют помещения для получения лицензии.

Как заявил журналист издания "Наші Гроші" Юрий Николов, букмекерам официально разрешено только в Киеве создать 320 пунктов со ставкоматами. При этом принципиальной разницы между лотерейным автоматом, игровым автоматом или ставкоматом букмекерской компании нет.

По мнению бывшей госуполномоченной АМКУ Агии Загребельской, сегодня именно игровые автоматы могут мимикрировать под букмекерскую деятельность, а ставкоматы букмекеров совершенно нормально функционировать.

"Если мы говорим о ставках на спортивные события - это букмекерская деятельность. Если мы говорим о ставках на виртуальные события, на мой взгляд, это мало общего имеет с букмекерской деятельностью. На сегодня в чем проблема? Я всем об этом говорю: если сейчас будет такая модель введена государством, это позволит игорному бизнесу, игровым автоматам маскироваться под букмекерскую деятельность", - отметила она.

Еще один пример возможной "заточенности" законопроекта под пожелания букмекеров может быть норма о наличии доменного имени UA. Как отмечается в законопроекте, подать документы на соответствующее доменное имя нужно уже на этапе подачи заявления на выдачу лицензии. Но чтобы получить доменное имя второго уровня доменной зоны UA необходимо зарегистрировать торговую марку в Украине.

В то время, как регистрация торговой марки занимает не менее 1 года даже по ускоренной процедуре. Таким образом, по мнению Кушнирука, существующие украинские и российские бренды (parimatch.ua, favorit.ua, marathonbet.ua, 1xbet.ua, "Лига Ставок" и другие) которые уже имеют зарегистрированные торговые марки, и получат лицензии.

При этом все вышеперечисленные эксперты отмечают, что правительственные законопроект может попросту уничтожает традиционную числовую лотерею. При предложенных в нем условиях, она не сможет работать в принципе.

Как сообщалось, ранее эксперт Борис Кушнирук выразил мнение, что он создает приоритетные права местным и русским брендам (прежде всего "Пари-Матч" и "Фаворит", а также Марафонбет, 1xbet, "Лига Ставок") для легализации своей деятельности.