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31 октября 2019, четверг, 19:31 664
Судебная власть 2019-10-31T19:39:40+02:00
Українські Новини
Опубликованы результаты экспертизы формулы "Роттердам+", которые около года скрывали НАБУ и САП

Опубликованы результаты экспертизы формулы "Роттердам+", которые около года скрывали НАБУ и САП

Уголь, НАБУ, САП, Роттердам+, КНИИСЭ, Михаил Шнайдер
Уголь (иллюстрация). Фото: Fresher
Уголь (иллюстрация). Фото: Fresher

Юрист и блогер Михаил Шнайдер обнародовал фотокопии отчета Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ), проводившего официальную экспертизу ценообразующей формулы "Роттердам+" по предписанию Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) в 2018 году.

Об этом сообщило интернет-издание "Главком", ссылаясь на его страницу в социальной сети Facebook.

В отчете КНИИСЭ указывается, что эксперты пришли к выводу об экономической обоснованности постановления Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) №289, более известной как "формула "Роттердам+".

"Таким образом, формула определения цены энергетического угля является экономически обоснованной для расчета прогнозной цены и платежа производителям, которые работают по ценовым заявкам, согласно постановлению НКРЭКУ "Об утверждении Порядка формирования прогнозной оптовой рыночной цены электроэнергии" №289 от 03.03.2016 года", - говорится в документе.

Подчеркивается, что принятие формулы "Роттердам+", обусловлено рядом нормативных актов и международных обязательств Украины перед Европейским Союзом (ЕС).

"Учитывая вышеизложенное, принятие постановления НКРЭКУ №289 от 03.03.2016 года "Об утверждении Порядка формирования прогнозной оптовой рыночной цены электроэнергии" обосновано Директивой 2009/72/ЕС от 13 июля 2009 года, договором о членстве Украины в Энергетическом сообществе, договором о ассоциации Украины с ЕС, рекомендациям Антимонопольного комитета Украины от 17.09.2017 года №12-рк, а также утвержден Министерством энергетики и угольной промышленности", - сказано в отчете.

Изменение стоимости электроэнергии в связи с изменением индикативной цены на уголь в соответствии с формулой "Роттердам+" также признается обоснованной.

"Поскольку формула определения цены энергетического угля, при расчете прогнозной цены и платежа производителям, которые работают по ценовым заявкам, содержится в постановлении НКРЭКУ "Об утверждении Порядка формирования прогнозной оптовой рыночной цены электроэнергии" №289 от 03.03.2016 года является экономически обоснованной, то любое обоснованное изменение индикативной цены угля приводит к обоснованной изменения стоимости электрической энергии", - пришли к выводу эксперты КНИИСЭ.

Напомним, ранее бывший глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк назвал дело "Роттердам+" местью бизнесмена Игоря Коломойского путем использования незаконного давления через Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и САП. По его мнению, такие действия Коломойского вызваны тем, что в период действия прозрачного рыночного ценообразования он недополучил прибыль от своих ферросплавных заводов, имеющих большую энергоемкость.

22 октября адвокат Вовка Ирина Одинец обвинила прокуроров САП в умышленном сокрытии результатов официальных экспертиз по делу "Роттердам+", противоречащие версии правоохранителей и нарушение ст. 9 Уголовно-процессуального кодекса Украины, который обязывает прокурора всесторонне, полно и объективно исследовать обстоятельства уголовного производства.

Больше новостей о: Уголь НАБУ САП Роттердам+ КНИИСЭ Михаил Шнайдер

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