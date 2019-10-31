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31 октября 2019, четверг, 18:20 162
Судебная власть 2019-10-31T18:50:11+02:00
Українські Новини
ГПУ просит Верховный суд вернуть в госсобственность объекты водного фонда в Запорожской области

ГПУ просит Верховный суд вернуть в госсобственность объекты водного фонда в Запорожской области

Запорожье, ГПУ, Верховный Суд, Константин Брыль, Кассационный хозяйственный суд, Водный фонд, Белозерский лиман

Генеральная прокуратура просит Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного суда вернуть в собственность государства незаконно переданные в аренду объекты водного фонда в Запорожской области.

Об этом в ходе судебного заседания кассационного хозсуда сообщил прокурор ГПУ Максим Скрипка, передают Українські Новини.

На заседание Верховного Суда прибыли активисты Запорожской области.

На суде рассматривались кассационные жалобы Запорожской обладминистрации и ООО "Запорожский рыбокомбинат" на решение суда апелляционной инстанции, который признал незаконным передачу в аренду 3 земельных участков, в том числе объектов водного фонда, общей площадью более 1,7 га в Запорожской области, по иску органов прокуратуры.

"Впервые за долгое время после обновления прокуратуры, прокуроры становятся на сторону народа и честных предпринимателей, а не на сторону продажных чиновников и рейдеров. Это беспрецедентный случай в новой истории Украины. Мы этому очень рады. Это результат перезагрузки власти. Мы видим, что можно рассчитывать на защиту интересов государства и честных предпринимателей. Заметно, что что-то меняется в стране", - сказал активист Юрий Ионов.

Адвокат одной из сторон Афанасий Самойленко подчеркнул, что один из объектов аренды - Белозерский лиман вообще не может передаваться в аренду, согласно действующего законодательства Украины, поскольку является водоемом государственного значения и комплексного использования.

Представитель ГПУ поддержал требования искового заявления о возвращении указанных объектов в собственность государства.

Верховный Суд пока не принял решение по делу и назначил следующее заседание на ближайшее время.

Как сообщали Українські Новини, активисты призывают губернатора Запорожской области Туринка остановить рейдерство в Запорожье.

НАБУ закончило расследование против экс-губернатора Запорожской областим Константина Брыля, который не задекларировал состояние на 35 млн гривен.

Экс-главу главу Запорожской ОГА, у которого нашли элитную недвижимость, отпустили под личное обязательство.

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