Суд обязал ГБР расследовать разглашение данных досудебного расследования Трубой и начальником пресс-службы Белоусенко

Шевченковский районный суд обязал Государственное бюро расследований (ГБР) открыть уголовное производство относительно возможного разглашения данных досудебного расследования директором ГБР Романом Трубой и начальником пресс-службы бюро Максимом Белоусенко.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

В суд поступила жалоба от заявительницы, в которой она пожаловалась на бездействие ГБР по расследованию возможного правонарушения Трубы и Белоусенко.

Заявительница сообщила, что 17 сентября обратилась в ГБР о совершении и.о. начальника отдела по работе с общественностью и СМИ Госбюро, директором бюро и другими сотрудниками ГБР уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 387 (разглашение данных досудебного расследования) Уголовного кодекса, но ей отказали в открытии уголовного производства.

Вместе с тем в начале октября суд удовлетворил ее жалобу и все же обязал ГБР завести дело на Трубу и Белоусенко.

Как сообщали Українськi Новини, Труба открестился от "слива" информации по делам ГБР.

Экс-нардеп Чорновол принесла Трубе заявление о его же преступлении.

ГБР засекретило дело о прослушке Трубы.