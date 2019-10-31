подписаться на рассылку
24.65 25.05
27.25 27.8
˟
31 октября 2019, четверг, 13:22 106
Верховная Рада и партии 2019-10-31T13:47:16+02:00
Українські Новини
Что взять с собой в изолятор: Дубневич назвал свой список

Что взять с собой в изолятор: Дубневич назвал свой список

Изолятор, Ярослав Дубневич, Василий Шкляр, Люко Дашвар, За будущее
Ярослав Дубневич. Фото: Autocentre.ua
Ярослав Дубневич. Фото: Autocentre.ua

Депутат Верховной Рады Ярослав Дубневич (группа "За будущее") готов к аресту и собрал самые необходимые вещи после того, как Рада сняла с него неприкосновенность и разрешила привлечь его к уголовной ответственности.

Об этом он сообщил журналистам, передают Українськi Новини.

"Согласен (на арест). Сумку собрал, не в СИЗО, а ИВС. Собрал. Что я туда взял: 2 книжки, полотенце, мыло, зубную щетку, спортивный костюм, шапку", - сказал Дубневич.

Депутат назвал книги Василя Шкляра "Характерник" и Люко Дашвар. Политик заявил, что он не намерен оплачивать залог.

Как сообщали Українськi Новини, НАБУ вручило ему сообщение о подозрении в причастности к завладению 93 млн средств акционерного общества "Укрзализныця". НАБУ и САП подали ходатайство в суд о взятии депутата под стражу с альтернативой залога 93 млн гривен.

Дубневичу вручили подозрение о совершении преступления по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой) Уголовного кодекса.

Ранее НАБУ проводило обыски у братьев Дубневичей. Ранее Дубневич прокомментировал обвинения в декларировании недостоверной информации, заявив, что не знал о бизнесе жены.

Больше новостей о: Изолятор Ярослав Дубневич Василий Шкляр Люко Дашвар За будущее

Архив
Новости
Очень болезненно воспринимает негатив, - Богдан о Зеленском 13:48
Мы были слишком малы и тесны для такого влиятельного политика, - Богдан о Данилюке 13:43
Шабунин получил доступ к материалам следствия по делу "Роттердам+" 13:35
Что взять с собой в изолятор: Дубневич назвал свой список 13:22
Потенциал есть, но пока работает плохо, - Богдан о новом главе таможни 13:12
больше новостей
Пенсионный фонд занижает выплаты военным специально: как получить компенсацию 07:05
В Золотом разведение, Зеленский обещает прорыв, а Гончарук уже поборол коррупцию 07:00 Мнение
Вячеслав Чечило: Если Порошенко в ближайшее время не сядет, то садить будет он 11:23 Мнение
Активист "Нацкорпуса" Янтарь не воевал и может быть причастен к убийству местного жителя в Донбассе, – СМИ 18:18
Богдан Яременко. Фото: facebook.com/bohdan.yaremenko
Депутат Яременко снимал проститутку в Верховной Раде за 100$ в час 11:30
больше новостей
Пенсионный фонд занижает выплаты военным специально: как получить компенсацию 07:05
Добровольцы остались в Золотом, несмотря на разведение войск 16:15
Рада запретила ограждать прибрежные зоны: нарушителям грозят штрафы до 17 тыс. гривен 19:20
Активист "Нацкорпуса" Янтарь не воевал и может быть причастен к убийству местного жителя в Донбассе, – СМИ 18:18
Ретроспективного пересмотра "зеленого" тарифа не будет, – Гончарук 17:11
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok