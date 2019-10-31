Что взять с собой в изолятор: Дубневич назвал свой список

Депутат Верховной Рады Ярослав Дубневич (группа "За будущее") готов к аресту и собрал самые необходимые вещи после того, как Рада сняла с него неприкосновенность и разрешила привлечь его к уголовной ответственности

Об этом он сообщил журналистам, передают Українськi Новини.

"Согласен (на арест). Сумку собрал, не в СИЗО, а ИВС. Собрал. Что я туда взял: 2 книжки, полотенце, мыло, зубную щетку, спортивный костюм, шапку", - сказал Дубневич.

Депутат назвал книги Василя Шкляра "Характерник" и Люко Дашвар. Политик заявил, что он не намерен оплачивать залог.

Как сообщали Українськi Новини, НАБУ вручило ему сообщение о подозрении в причастности к завладению 93 млн средств акционерного общества "Укрзализныця". НАБУ и САП подали ходатайство в суд о взятии депутата под стражу с альтернативой залога 93 млн гривен.

Дубневичу вручили подозрение о совершении преступления по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой) Уголовного кодекса.

Ранее НАБУ проводило обыски у братьев Дубневичей. Ранее Дубневич прокомментировал обвинения в декларировании недостоверной информации, заявив, что не знал о бизнесе жены.