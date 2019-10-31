подписаться на рассылку
24.65 25.05
27.25 27.8
˟
  • Новости
  • Политика
  • СМИ
  • Из-за закрытий почтовых отделений жители Кировоградщины готовы перекрывать дороги
31 октября 2019, четверг, 10:55 423
СМИ 2019-10-31T10:55:01+02:00
Українські Новини
Из-за закрытий почтовых отделений жители Кировоградщины готовы перекрывать дороги

Из-за закрытий почтовых отделений жители Кировоградщины готовы перекрывать дороги

Газета, Почта, Укрпочта, НСЖУ, Сергей Томиленко, почтовые отделения

За последние полгода в Бобринецком районе на Кировоградщине, существенно сократилась сеть почтовых отделений, а в самом райцентре Бобринце почта работает всего несколько дней в неделю. Кроме того, в районе, где из промышленных предприятий действует только типография, было сокращено 27 работников почтовой связи, что является бешенным показателем безработицы в сельской местности. Газеты доставляются, в основном, один раз в две недели. Из-за неудовлетворительной доставки подписка-2020 на газеты оказалась на грани срыва. Следовательно, местные жители жалуются на угрожающую ситуацию с обеспечением почтовой связи и настроены крайне решительно. При необходимости готовы даже перекрывать государственную трассу Кропивницкий-Николаев.

Об этом говорится в письме заместителя председателя Кировоградской областной организации Национального союза журналистов Украины, главного редактора местной газеты "Честь хлібороба" Игоря Леуса к Министру инфраструктуры Украины Владиславу Криклию, сообщил на странице в Facebook председатель НСЖУ Сергей Томиленко.

В Национальном союзе журналистов признают, что ситуация с резким сокращением подписных тиражей газет является критической, и обусловлена, ​​во многом, сокращением почтовых отделений, а не развитием новых медиа и проникновением мобильного интернета.

"За разговорами о почтовой реформе и развитии интернета, многих  украинцев в селах, за последние годы, лишили доступа к почтовым услугам, а читателей - к газетам, - подчеркивает Томиленко. - От нового Министра инфраструктуры и Правительства и издатели, и граждане заждались пересмотра губительных решений предыдущей власти по коммерциализации "Укрпочты". И чиновникам следует не отвергать эти жалобы, поступающие не только из Кировоградской области, и не доводить людей до перекрытия трасс".

Также в НСЖУ отмечают, что 21 ноября в Киеве созывается Всеукраинское совещание редакторов газет для рассмотрения критической ситуации с доступом украинцев к печатным СМИ. На мероприятие приглашены чиновники, руководство "Укрпочты" и народные депутаты.

Больше новостей о: Газета Почта Укрпочта НСЖУ Сергей Томиленко почтовые отделения

Архив
Новости
Вячеслав Лукичев. Фото: розыскная база МВД
Нападение на ветерана АТО Вербича в Киеве: Украина будет просить Россию выдать подозреваемого 11:25
Кабмин объявил масштабное сокращение - увольняют более 18 тысяч госслужащих 11:21
Российский рубль "просел" в продаже и подорожал в покупке 11:09
Замок Сюри. Фото: NHK
Сначала Нотр-Дам, теперь еще одно наследие ЮНЕСКО: в Японии загорелся замок Сюри 11:07
Из-за закрытий почтовых отделений жители Кировоградщины готовы перекрывать дороги 10:55
больше новостей
Пенсионный фонд занижает выплаты военным специально: как получить компенсацию 07:05
В Золотом разведение, Зеленский обещает прорыв, а Гончарук уже поборол коррупцию 07:00 Мнение
Похолодает до -5 и пойдут дожди: прогноз погоды в Украине на середину недели 13:48 Карта
Вячеслав Чечило: Если Порошенко в ближайшее время не сядет, то садить будет он 11:23 Мнение
Активист "Нацкорпуса" Янтарь не воевал и может быть причастен к убийству местного жителя в Донбассе, – СМИ 18:18
больше новостей
В Золотом началось разведение войск 12:13
Пенсионный фонд занижает выплаты военным специально: как получить компенсацию 07:05
Добровольцы остались в Золотом, несмотря на разведение войск 16:15
Рада запретила ограждать прибрежные зоны: нарушителям грозят штрафы до 17 тыс. гривен 19:20
Активист "Нацкорпуса" Янтарь не воевал и может быть причастен к убийству местного жителя в Донбассе, – СМИ 18:18
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok