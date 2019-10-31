подписаться на рассылку
24.65 25.05
27.25 27.8
˟
  • Новости
  • Экономика
  • Государство должно обеспечить равные условия всем участникам рынка стройматериалов, - предприниматель
31 октября 2019, четверг, 10:31 593
Экономика 2019-10-31T10:31:01+02:00
Українські Новини
Государство должно обеспечить равные условия всем участникам рынка стройматериалов, - предприниматель

Государство должно обеспечить равные условия всем участникам рынка стройматериалов, - предприниматель

Инвестирование, Инвестиции, Капитал, Сергей Лищина, Izovat, Українські лісопильні

Совладелец завода IZOVAT, компании "Українські лісопильні" Сергей Лищина считает, что сейчас в Украине действуют правила игры, которые не создают равные условия для всех участников рынка. Об этом он сообщил изданию "Зеркало недели".

"Я за честную и здоровую конкуренцию в любом бизнесе. Надо просто определить четкие правила игры. Если мы имеем 10% пошлины на украинский товар в РФ и 5% на товары, которые мы получаем из России, то это просто ненормально  в нынешних условиях. Пошлина должна быть, как минимум, повышена", - отмечает предприниматель.

По его словам важно защитить украинский рынок от поставок стройматериалов из России, и также из Белоруси, поскольку там национальный производитель имеет государственную поддержку, за счет которой подрывает украинского производителя. 

Бизнесмен также выступил за равное отношение к инвесторам в не зависимости от страны происхождения капитала.

"Отдельный вопрос - отношение к инвесторам. Наша отрасль обеспечивает заработную плату и рабочие места. Украинский инвестор приносит не меньше пользы, чем западный, - отмечает Лищина. - На нашем предприятии IZOVAT, например, работает 420 человек и средний уровень зарплаты - 15 тысяч гривен в месяц. Государство при этом оказывает поддержку западным инвесторам. Только на основании того, что они зарубежные. Хотя, далеко не всегда их инвестиции приносят пользу стране". 

Он напомнил про строительство завода компании Kronospan в Ровенской области которое планируют запустить рядом с несколькими крупными аналогичными украинскими производителями. "Очевидно, что это сделано с расчетом на уничтожение конкурентов. То есть открытие такого производства - попытка убить существующие и успешно работающие аналогичные заводы. Этих инвесторов у нас почему-то привлекают и поддерживают, хотя в этом нет ни малейшей экономической логики. В то же время о существующих украинских производителях никто не заботится", - подчеркнул Лищина.

Больше новостей о: Инвестирование Инвестиции Капитал Сергей Лищина Izovat Українські лісопильні

Архив
Новости
Малюська рассказал о рейдерских схемах, которые проворачивает АРМА 10:46
Генпрокуратура закрыла дело о возможных злоупотреблениях детективов НАБУ, - источник 10:45
Доллар и евро обвалились в обменниках: курс валют в последний октябрьский день 10:34
Государство должно обеспечить равные условия всем участникам рынка стройматериалов, - предприниматель 10:31
Зеленский просит НАТО присоединить Украину к программе расширенных возможностей 10:29
больше новостей
Пенсионный фонд занижает выплаты военным специально: как получить компенсацию 07:05
Наташа Влащенко: Остап Дроздов - трусливый, пустой, скандалист, который годами разжигал вражду 10:59 Мнение
В Золотом разведение, Зеленский обещает прорыв, а Гончарук уже поборол коррупцию 07:00 Мнение
НАБУ подозревает главу Черновицкого облсовета Мунтяна в получении $180 тыс. взятки 10:56
Похолодает до -5 и пойдут дожди: прогноз погоды в Украине на середину недели 13:48 Карта
больше новостей
В Золотом началось разведение войск 12:13
Пенсионный фонд занижает выплаты военным специально: как получить компенсацию 07:05
Добровольцы остались в Золотом, несмотря на разведение войск 16:15
Рада запретила ограждать прибрежные зоны: нарушителям грозят штрафы до 17 тыс. гривен 19:20
Активист "Нацкорпуса" Янтарь не воевал и может быть причастен к убийству местного жителя в Донбассе, – СМИ 18:18
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok