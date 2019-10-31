Государство должно обеспечить равные условия всем участникам рынка стройматериалов, - предприниматель

Совладелец завода IZOVAT, компании "Українські лісопильні" Сергей Лищина считает, что сейчас в Украине действуют правила игры, которые не создают равные условия для всех участников рынка. Об этом он сообщил изданию "Зеркало недели".

"Я за честную и здоровую конкуренцию в любом бизнесе. Надо просто определить четкие правила игры. Если мы имеем 10% пошлины на украинский товар в РФ и 5% на товары, которые мы получаем из России, то это просто ненормально в нынешних условиях. Пошлина должна быть, как минимум, повышена", - отмечает предприниматель.

По его словам важно защитить украинский рынок от поставок стройматериалов из России, и также из Белоруси, поскольку там национальный производитель имеет государственную поддержку, за счет которой подрывает украинского производителя.

Бизнесмен также выступил за равное отношение к инвесторам в не зависимости от страны происхождения капитала.

"Отдельный вопрос - отношение к инвесторам. Наша отрасль обеспечивает заработную плату и рабочие места. Украинский инвестор приносит не меньше пользы, чем западный, - отмечает Лищина. - На нашем предприятии IZOVAT, например, работает 420 человек и средний уровень зарплаты - 15 тысяч гривен в месяц. Государство при этом оказывает поддержку западным инвесторам. Только на основании того, что они зарубежные. Хотя, далеко не всегда их инвестиции приносят пользу стране".

Он напомнил про строительство завода компании Kronospan в Ровенской области которое планируют запустить рядом с несколькими крупными аналогичными украинскими производителями. "Очевидно, что это сделано с расчетом на уничтожение конкурентов. То есть открытие такого производства - попытка убить существующие и успешно работающие аналогичные заводы. Этих инвесторов у нас почему-то привлекают и поддерживают, хотя в этом нет ни малейшей экономической логики. В то же время о существующих украинских производителях никто не заботится", - подчеркнул Лищина.