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30 октября 2019, среда, 15:42 195
Судебная власть 2019-10-30T15:43:05+02:00
Українські Новини
Филюка избрали судьей Конституционного Суда

Филюка избрали судьей Конституционного Суда

Конституционный суд, Съезд судей, Петр Филюк
Петр Филюк. Фото: Sud. ua
Петр Филюк. Фото: Sud. ua

Съезд судей избрал судьей Конституционного Суда Петра Филюка. Об этом свидетельствуют результаты голосования, передают Українськi Новини.

За его кандидатуру проголосовал 151 делегат съезда из 280. Еще 3 кандидатуры (Оксана Грищук, Александр Коровайко, Александр Прокопенко) не набрали необходимых 141 голоса.

Филюк - судья Апелляционного суда Волынской области. В 1986 окончил Харьковский юридический институт им. Дзержинского. С 1990 по 2000 год - судья Луцкого районного народного суда. На протяжении 2000-2003 годов работал судьей Луцкого районного суда.

Как сообщали Українськi Новини, 29 октября ХVII внеочередной съезд судей начал работу в Киеве.

Съезд судей избрал Галину Юровскую судьей Конституционного Суда.

Ранее действующий состав ВККС распустили и сократили количество членов комиссии с 16 до 12.

Кроме того, международные эксперты проектов Евросоюза, Канады и США раскритиковали законопроект об изменениях в органы судейского управления №1008 и призывают Верховную Раду не принимать документ без профессионального обсуждения.

Тем временем генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич обеспокоена судебной реформой Зеленского.

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