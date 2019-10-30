Филюка избрали судьей Конституционного Суда

Съезд судей избрал судьей Конституционного Суда Петра Филюка. Об этом свидетельствуют результаты голосования, передают Українськi Новини.

За его кандидатуру проголосовал 151 делегат съезда из 280. Еще 3 кандидатуры (Оксана Грищук, Александр Коровайко, Александр Прокопенко) не набрали необходимых 141 голоса.



Филюк - судья Апелляционного суда Волынской области. В 1986 окончил Харьковский юридический институт им. Дзержинского. С 1990 по 2000 год - судья Луцкого районного народного суда. На протяжении 2000-2003 годов работал судьей Луцкого районного суда.



Как сообщали Українськi Новини, 29 октября ХVII внеочередной съезд судей начал работу в Киеве.



Съезд судей избрал Галину Юровскую судьей Конституционного Суда.



Ранее действующий состав ВККС распустили и сократили количество членов комиссии с 16 до 12.



Кроме того, международные эксперты проектов Евросоюза, Канады и США раскритиковали законопроект об изменениях в органы судейского управления №1008 и призывают Верховную Раду не принимать документ без профессионального обсуждения.

Тем временем генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич обеспокоена судебной реформой Зеленского.