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30 октября 2019, среда, 15:36 146
Верховная Рада и партии 2019-10-30T15:36:17+02:00
Українські Новини
Власть предела одесситов, – Бойко о провале голосования по расследованию трагедии 2 мая

Власть предела одесситов, – Бойко о провале голосования по расследованию трагедии 2 мая

Одесса, Одесская трагедия 2 мая 2014 года, Оппозиционная платформа - За жизнь, Юрий Бойко, ОПЗЖ
Юрий Бойко. Фото: zagittya.com.ua/
Юрий Бойко. Фото: zagittya.com.ua/

Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) в Верховной Раде Украины Юрий Бойко, комментируя проект Постановления №2198 о создании парламентской временной следственной комиссии (ВСК) по расследованию событий 2 мая в Одессе, заявил, что власть предала одесситов.

Об этом говорится на официальном веб-сайте партии.

Политик подчеркнул, что предыдущая власть блокировала расследование событий 2 мая 2014 года в Одессе, и сейчас оно должно быть возобновлено, ведь правды о той трагедии ждут не только родственники погибших, но и вся Украина.

"Каждый год 2 мая я приезжаю в Одессу и собственными глазами вижу, как издеваются над родственниками погибших в той страшной трагедии, у которой нет срока давности. У нашей ВСК есть цель — возобновить расследование, которое было заблокировано 5 лет. И единственное, чего хотят все одесситы и чего требуем мы — это справедливости и правды о событиях 2 мая", — сказал Юрий Бойко.

Оппозиционер отметил, что все эти годы оппозиционеры оказывали и продолжат оказывать родственникам погибших помощь, в том числе и юридическую.

"На расследовании Одесской трагедии настаивают все международные организации, в том числе ООН и Совет Европы. Мы регулярно встречаемся с родственниками погибших и оказываем им необходимую помощь. Мы не отступим, не предадим людей и обязательно добьемся проведения объективного расследования", - акцентировал сопредседатель фракции ОПЗЖ.

Он также выразил разочарование в связи с тем, что монобольшинство не поддержало создание ВСК.

"Перед выборами нынешняя власть обещала  обеспечить честное и открытое расследование событий 2 мая. Но сегодня мы увидели, что они не собираются подтверждать свои обещания реальными действиями. Монобольшинство пошло на поводу у представителей прошлой власти и фактически заблокировало создание ВСК. Это безответственно! И это совсем не то, чего от них ждали одесситы и вся Украина", - сказал Бойко.

С инициативой создания парламентской ВСК по расследованию событий 2 мая в Одессе, которая привела к гибели около 50 человек, большинство из которых погибли при пожаре в Доме профсоюзов, а более 250 получили ранения, в парламенте уже 9-го созыва выступила фракция ОПЗЖ. Сегодня, 30 октября, во время голосования проекта Постановления №2198 народные депутаты устроили в зале Раде беспорядки, не поддержав создание ВСК.

Больше новостей о: Одесса Одесская трагедия 2 мая 2014 года Оппозиционная платформа - За жизнь Юрий Бойко ОПЗЖ

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