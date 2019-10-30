подписаться на рассылку
24.75 25.15
27.35 27.95
˟
30 октября 2019, среда, 12:53 984
Силовые структуры 2019-10-30T12:53:01+02:00
Українські Новини
Директор ГБР привлек международных наблюдателей на конкурсы по отбору персонала

Директор ГБР привлек международных наблюдателей на конкурсы по отбору персонала

Государственное бюро расследований Украины, Труба Роман, ГБР Украины

Государственное бюро расследований (ГБР) будет привлекать экспертов Консультативной миссии Европейского Союза (КМЕС) в качестве наблюдателей во время работы конкурсных комиссий по отбору персонала.

Как сообщает пресс-служба ГБР во вторник, соответствующий меморандум о взаимопонимании подписали 29 октября директор ГБР Роман Труба и председатель КМЕС в Украине Антти Юхани Хартикайнен.

"Я всегда поддерживал идею участия международных наблюдателей. Более того, во время первых конкурсов в ГБР у нас уже была такая ​​практика, что однозначно только способствовало прозрачности и открытости этого процесса", - прокомментировал Роман Труба.

Как сообщалось, в ближайшие месяцы Бюро планирует провести конкурс по отбору оперативных работников. Ранее для набора следователей и других сотрудников ведомство уже провело самый большой конкурс в истории Украины: тогда стояла задача заполнить одновременно 674 вакансии.

Верховная Рада приняла закон о создании Государственного бюро расследований 12 ноября 2015 года. В 2017 году конкурс на должность главы Бюро выиграл Роман Труба, который до этого работал в органах прокуратуры. 27 ноября 2018 года ГБР приступило к правоохранительной деятельности. В компетенцию ведомства входит расследование преступлений, совершенных высшими чиновниками, судьями, работниками правоохранительных органов, а также военные преступления.

Больше новостей о: Государственное бюро расследований Украины Труба Роман ГБР Украины

Архив
Новости
Штаб ООС ввел режим безопасности в зоне проведения операции с 28 октября 14:06
Руководителя филиала "Коневодства Украины" задержали по подозрению в получении взятки 14:02
В воскресенье состоится поединок между Пулевым и Букером: где смотреть бокс 13:51
У бывшего депутата Дубневича изъяли технику во время обыска 13:35
Возле Верховной Рады тысяча человека протестовала против открытия рынка земли 13:33
больше новостей
На Донбассе живут пропащие люди и я их не воспринимаю, - Дроздов 23:51
Пенсионный фонд занижает выплаты военным специально: как получить компенсацию 07:05
Расходы на отопление можно сократить вдвое: как сэкономить на коммуналке 09:07
Витренко угрожает закачать водород в украинский газопровод, если русские откажутся от транзита 22:58
Драка. Скриншот: YouTube/13 Канал
Из Ватутина в Бандеру: в киевском суде подрались из-за переименования улиц 23:33
больше новостей
На Донбассе живут пропащие люди и я их не воспринимаю, - Дроздов 23:51
Бойко с ветеранами возложил цветы в честь 75-летия освобождения Украины от нацистов 14:31
В Золотом началось разведение войск 12:13
Пенсионный фонд занижает выплаты военным специально: как получить компенсацию 07:05
Рада запретила ограждать прибрежные зоны: нарушителям грозят штрафы до 17 тыс. гривен 19:20
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok