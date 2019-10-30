Вячеслав Чечило: Если Порошенко в ближайшее время не сядет, то садить будет он

Журналист, экс-главный редактор capital.ua Вячеслав Чечило считает, что ситуация с расследованиями коррупционных дел и обещанными "громкими посадками" от новой власти, пока так и остается на уровне предвыборных обещаний. Об этом он написал на персональной странице в социальной сети Facebook.

"Один из самых неприятных моментов того, как сдувается Зеленский, заключается в том, что радостно поднимает голову всякая недобитая сволочь.

Истинно говорю, если Порошенко в ближайшее время не сядет, то садить будет он", - заметил Вячеслав Чечило.