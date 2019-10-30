SteelHome прогнозирует снижение импорта руды Китаем в 2020 году на 3%

Информационно-аналитический центр SteelHome (Китай) прогнозирует, что в 2020 году импорт железорудного сырья Китаем сократится на 2,9% - до 1,02 млрд т. Об этом сообщил Ву Венг Чанг, президент SteelHome, в ходе European Steel Conference 2019 в Милане, информирует портал gmk.center.

"Производство сырой железной руды в Китае в 2020 году, напротив, вырастет на 1,2% - до 850 млн т", - уточнил Ву Венг Чанг.

Импортные цены на железную руду (Fe 62%) снизятся на 10-15% к уровню 2019 года и будут находиться в диапазоне $65-95/т (CIF, Китай).

В 2019 году производство стали в Китае, по оценкам SteelHome, увеличится на 5,6% по сравнению с 2018-м - до 980 млн т. Ее видимое потребление достигнет 924 млн т. Это на 6,3% больше, чем в прошлом году. Экспорт стали в 2019 году достигнет 66,1 млн т.

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