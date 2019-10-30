В Золотом разведение, Зеленский обещает прорыв, а Гончарук уже поборол коррупцию

Дифтерия набирает обороты. Уже 18 человек заболели по всей Украине. Это очень много. Например, в 2017 году не было ни одного случая. Смертельная болезнь поражает в основном взрослых, поскольку детей массово прививают. Взрослым надо возобновлять прививку каждые 10 лет. Вакцины, кстати, в частных больницах нет, надо обращаться в государственные. Главная новость дня – в Золотом начали разведение войск. Зеленский на инвестфоруме в Мариуполе сказал, что это прекрасно. Правда, добровольцы из Золотого никуда не ушли, хотя оружие у них забрали еще позавчера. Зеленский излучает неоправданный оптимизм, заявляет, что Украина стоит на пороге экономического прорыва. Такое уже обещал Порошенко. Но реальность немного другая. В этом году ВВП Украины едва перевалит за 150 млрд долларов, а в последний домайданный год было 181 млрд долларов. Сегодня на самом высоком уровне коррупция уже отсутствует! – оптимистично заявил премьер Гончарук. А глава фракции Арахамия заявил, что коррупционеров в финансовом комитете уже нет, хотя всю прошлую неделю он с ними боролся и даже проверял их через детектор лжи. Слуги народа простили депутата Медяника, того самого, который хвастался в переписке в Раде, что может порешать вопросы с замгенпрокурором Трепаком и по сахару, и по "Океану". Чтобы перейти из разряда коррупционеров в честные люди, Медяник принес результаты полиграфа, который якобы доказал его невиновность. Полагаю, что следующему попавшемуся на коррупции соратнику Зеленского придется колоть себе сыворотку правды, иначе не поверят. А если вы всерьез поверили, что с коррупцией борются, почитайте, как министр Бородянский отменил результаты конкурса на распределение бюджетных денег в сфере кино, чтобы отдать их проигравшей фирме, которая принадлежит депутату Слуги народа. К условным победам можно отнести расследование СБУ против Семочко – оскандалившегося первого замглавы службы внешней разведки. При Порошенко СБУ начинало расследование, но оно закончилось безрезультатно. Внеочередных выборов в Киеве, судя по всему, не будет. По опросу КМИС Кличко сохраняет лидерство, в два раза опережая своего конкурента Александра Ткаченко. За ним идут Пальчевский и Попов. Рада в первом чтении проголосовала за штрафы на кнопкодавство. Вроде как хорошо, но ведь Зеленский обещал за это лишать мандата. Почему он передумал? Хипстер Нефедов оказался не таким великим реформатором, его таможня не добрала 12% поступлений в сентябре. Но он быстро нашел виноватых: вы не поверите – Россия! Большой скандал на канале Порошенко. Журналист Дроздов оскорбил жителей Донбасса и назвал их пропащими. В ответ журналистка Сасс, которая теперь работает на канале откуда ушел Дроздов, назвала его выродком, Наталья Влащенко – трусливым скандалистом, а депутат Волошин написал заявление в полицию и Нацраду, чтобы привлечь Дроздова за разжигание ненависти. За перевозку детей без специального автокресла теперь будут штрафовать. Но не много – всего 850 гривен. Посмотрите фото, как море в Крыму неожиданно стало фиолетовым. Синоптики прогнозируют 4 морозных ночи, а со следующей недели вернется "ноябрьская теплынь" до +15Kiss peace loveДенис Иванеско