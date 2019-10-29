"Метинвест" направит 400 млн долларов в экологическую модернизацию Мариуполя, Запорожья и Кривого Рога

В ходе первого международного инвестиционного форума в Мариуполе компания подписала меморандумы на шесть лет о сотрудничестве в направлении улучшения окружающей среды с Мариуполем, Запорожьем и Кривым Рогом. Инвестиции в экологическую модернизацию составят более 400 млн долларов США. Об этом говорится в сообщении "Метинвеста".

Группа подчеркивает, что нацелена помочь в выполнении комплекса программ, которые изменят экологическую обстановку в регионах Украины и стабилизируют экономику страны.

Активы компании будут модернизированы сразу в двух направлениях – производственном и экологическом.

"Метинвест" отмечает, что подписание меморандумов – этоеще один шаг в системной модернизации производств и инвестиционной поддержке крупных экологических проектов, направленных на улучшение общей экологической обстановки и повышение уровня жизни в городах присутствия.

"В рамках программы экологической модернизации на 2019-2024 годы на наших предприятиях реализуется ряд крупных проектов на сумму свыше 400 миллионов долларов. Также мы намерены продолжить выполнение корпоративных социальных проектов и привлекать международных экспертов и громады городов к внедрению совместных проектов зеленого устойчивого развития", - заявил генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков.

В частности, в Мариуполе благодаря новому формату взаимодействия будет усилено уже имеющееся сотрудничество бизнеса и муниципалитета. Появятся новые крупные совместные программы, которые улучшат общую экологическую обстановку в городе.

Городской голова Мариуполя Вадим Бойченко:

- "Основные направления развития Мариуполя в рамках программы "Зеленые города" – транспорт, энергоэффективность, управление отходами, водные ресурсы и малая экология. Традиционно в проектах по этим направлениям Группа "Метинвест" является нашим стратегическим финансовым партнером. Заключенный меморандум усилит сотрудничество по уже имеющимся программам и в то же время станет отличным стартом для новых совместных проектов", .- добавил городской голова Мариуполя Вадим Бойченко.