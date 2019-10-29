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29 октября 2019, вторник, 15:24 45
Верховная Рада и партии 2019-10-29T15:28:46+02:00
Українські Новини
Бойко хочет, чтобы Рада приняла оппозиционный законопроект о снижении цены на газ

Бойко хочет, чтобы Рада приняла оппозиционный законопроект о снижении цены на газ

Цена на газ, Оппозиционная платформа - За жизнь, Юрий Бойко, ОПЗЖ
Юрий Бойко. Фото: zagittya.com.ua
Юрий Бойко. Фото: zagittya.com.ua

Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" в Верховной Раде Украины Юрий Бойко отметил необходимость скорейшего рассмотрения парламентом законопроекта №1122, предусматривающего существенное снижение цены на газ.

Об этом говорится на официальном веб-сайте партии.

"Наш законопроект №1122 о снижении цены на газ, к сожалению, не попал в повестку дня – его должны рассмотреть в четверг. Данный законопроект направлен на прекращение тарифного геноцида и предусматривает установление справедливой, экономически обоснованной цены на газ, которая рассчитывается по формуле. От стоимости газа напрямую зависит стоимость коммунальных тарифов. Этот вопрос действительно волнует людей, и он является для нас принципиальным", - подчеркнул Юрий Бойко.

"Также мы поддерживаем законопроекты авторства нашей фракции об уголовной ответственности за кнопкодавство, потому что в "Слуге народа" уже почти все кнопкодавят; о повышении размера помощи людям с инвалидностью, а также о создании ВСК по расследованию трагедии 2 мая в Одессе", – отметил сопредседатель фракции оппозиционеров.

По его словам, повестка дня сегодня насыщена – в ней 28 законопроектов, однако большинство из них вряд ли можно назвать важными для людей.

"Другие законопроекты, которые есть в повестке дня, по большей части не имеют особой важности для наших граждан. Мы настаиваем на том, чтобы народные депутаты начали выполнять обещания, с которыми шли на выборы – улучшение жизни людей, мир и т. д.", - сказал Юрий Бойко.

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