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29 октября 2019, вторник, 11:21 3099
Общество 2019-10-29T11:24:30+02:00
Українські Новини
Черное море вдруг стало фиолетовым: новая экологическая катастрофа в Крыму

Черное море вдруг стало фиолетовым: новая экологическая катастрофа в Крыму

Крым, Черное море, Вино, экологическая катастрофа, Загрязнение моря
Море. Фото: Facebook/Александр Горный
Море. Фото: Facebook/Александр Горный

В аннексированном Крыму море окрасилось в фиолетовый цвет. Об этом сообщил очевидец событий Александр Горный на странице на Facebook.

По словам блогера, катастрофа произошла напротив Музея Айвазовского в Феодосии. Горный написал, что на этом место регулярно стекают нечистоты, а власти не предпренимают никаких действий.

"Аналогичная история случилась полтора года назад в Коктебеле, когда местный завод неделю лил винный материал, павы прямо в море", – написал Горный.

По его словам, у моря стоит фекальный запах. Также мужчин опубликовал в доказательство фото и видео. Море. Фото: Facebook/Александр Горный

"Молочная река, кисельные берега это уже не то. Феодосия запускает новый бренд - Багровые реки! Снято вчера (воскресенье) в 12 часов дня, стоит винный запах. Судя по всему, какой-то винзавод (интересно какой, в черте Феодосии есть только один) слил в ливневку виноматериалы. Ждем заявления, что это после дождя экологическая чистая водица с травками", – написал еще один очевидец событий Александр Талипов в соцсети.

В свою очередь, блогер Александр Горный вечером 28 октября сообщил, что вместо фиолетовой жидкости в Черное море снова стали сбрасывать нечистоты.

"Тем временем я приехал к набережной и посмотрел, что происходит. Фиолетовая жидкость больше не льётся, но льется вода с запахом дерьма, что означает – ситуация стабилизировалась", – написал он в Facebook.

Как сообщали Ураїнські Новини, согласно исследованиям, Черное море оказалось грязнее Средиземного в два раза. Также ученые сообщили, что загрязнение пластиком вышло на новый уровень в мировом океане. Напомним, летом на Крым обрушился мощный шторм, из-за которого 6 человек погибли.

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