Черное море вдруг стало фиолетовым: новая экологическая катастрофа в Крыму

В аннексированном Крыму море окрасилось в фиолетовый цвет. Об этом сообщил очевидец событий Александр Горный на странице на Facebook.

По словам блогера, катастрофа произошла напротив Музея Айвазовского в Феодосии. Горный написал, что на этом место регулярно стекают нечистоты, а власти не предпренимают никаких действий.

"Аналогичная история случилась полтора года назад в Коктебеле, когда местный завод неделю лил винный материал, павы прямо в море", – написал Горный.