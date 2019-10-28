К 75-летию освобождения Украины от нацистов "Интер" покажет спецпроекты и военные фильмы

Сегодня, 28 октября, исполняется 75 лет со дня освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков. В субботу, 2 ноября, на телеканале "Интер" покажут спецпроекты, военные фильмы и праздничный концерт. Об этом сообщает пресс-служба "Интера".

В 10:00 выйдет спецпроект "Утра с Интером", где покажут уникальные воспоминания тех, кто приближал Великую Победу.

Зрители увидят эксклюзивные сюжеты об исторических сражениях на территории нашей страны: о битве за Киев, об освобождении Харькова, Одессы, Винницы, Днепропетровска. А также истории о подвигах ветеранов Великой Отечественной войны, которые освобождали Украину.

Фото: пресс-служба "Интера"

В 11:15 "Интер" покажет документальный проект собственного производства "Освобождение".

Съемочная группа проекта "Освобождение" объездила практически всю страну: Харьков, Запорожье, Одессу, Николаев, Ровно, Чернигов, Ужгород, Мукачево. Они встречались и общались с ветеранами, эпизод за эпизодом складывая картину того далекого времени.

Фото: пресс-служба "Интера"

В 12:00 выйдет знаменитый военный фильм "Аты-баты, шли солдаты". Это последняя режиссерская работа Леонида Быкова и его последняя роль в кино. Картина рассказывает о том, как восемнадцать человек из комсомольского взвода остановили колонну фашистских танков.

Фото: пресс-служба "Интера"

В 13:50 на "Интере" выйдет 6-серийная военная драма "Ни шагу назад!" о девушках-диверсантках, юность которых прошла на войне. После краткосрочной военной подготовки их отправляют в тыл врага – фактически на верную смерть. В главных ролях – Валентина Попова, ГелаМесхи, Мария Шукшина, Федор Гуринец, Анастасия Зюркалова, ШоренаШония. Режиссеры – Дмитрий Сорокин, Жора Фероренко.

Фото: пресс-служба "Интера"

А в 20:30 канал покажет большой праздничный концерт "Победа. Одна на всех" с участием популярных украинских артистов. Телезрителей ждет настоящий праздник с яркими постановками и неожиданными творческими решениями.

Любимые военные песни и современные произведения о войне прозвучат в исполнении Таисии Повалий, Ирины Билык, Надежды Мейхер, Владимира Гришко, Златы Огневич, Виталия Козловского, Милы Нитич, Влада Сытника, Андрея Кравчука, Наталии Бучинской, Сергея Гладыра, Наталии Валевской, Ивана Березовского, Алины Башкиной, групп "Братья Карамазовы", "Авиатор", "Анна-Мария".

Фото: пресс-служба "Интера"





