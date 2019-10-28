"Фармак" оценивает объем рынка "Корвалола" в 100 млн гривен в год и свою долю в 64%

Крупный производитель лекарственных средств компания "Фармак" (Киев) оценивает объем рынка лекарства "Корвалол" в 100 млн гривен в год и свою долю на нем в 64%.

Об этом на пресс-конференции сказала директор по маркетингу и продажам "Фармака" Сусана Халилова, передают Українськi Новини.

"Мы уже вложили много усилий и инвестировали много денег именно в то, чтобы конечный потребитель понимал, что "Корвалол" - это продукция компании "Фармак". Мы проводили много исследований... и около 57% респондентов связывают "Корвалол" именно с "Фармаком"... Если говорить об объеме рынка "Корвалола" он составляет до 100 млн гривен в год, 64% этого рынка держит "Корвалол" компании "Фармак", но так было не всегда. В первый год, когда наш конкурент вывел продукт с подобным названием, за год мы потеряли более трети наших продаж", - сказала она.

По словам Халиловой, сейчас компании удалось вернуть продажи назад и для "Фармака" этот момент является принципиальным, потому что было вложено много усилий не только продвижение этого продукта, а и в оборудование.

Как сообщали Українські Новини, в 2018 году по сравнению с 2017 годом "Фармак" увеличил прибыль на 25,2%, или на 211 млн гривен, до 1,05 млрд гривен.

В 2018 году выручка компании увеличилась на 8,8%, или на 534 млн гривен, до 6,6 млрд гривен по сравнению с 2017 годом.

Продукция компании экспортируется в более чем 20 стран мира, в портфеле компании насчитывается 220 продуктовых досье.

На предприятии функционируют 20 производственных линий, соответствующих требованиям GMP.

14 производственных линий сертифицированы европейским регуляторным органом.

С 2015 года в "Фармак" работает собственный комплекс по изготовлению субстанций (департамент по производству АФИ) в городе Шостка, плановая мощность которого составляет 100 тонн субстанций в год.