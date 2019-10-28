Помощь от Рината Ахметова в ноябре получат более 22 тысяч жителей Донбасса

Наборы выживания предназначены для самых нуждающихся: детей, пенсионеров, людей с ограниченными возможностями. Полный график выдачи – на сайте https://fund.fdu.org.ua/news/18745

Более 22 000 мирных жителей Донбасса получат помощь Рината Ахметова в ноябре

В ноябре бригады мобильной выдачи Фонда Рината Ахметова доставят наборы выживания жителям 24 населенных пунктов, расположенных вдоль линии соприкосновения. Продуктовые наборы получат 22 026 человек: дети, пенсионеры, люди с ограниченными возможностями.

"Бригада мобильной выдачи крупнейшей программы Фонда Рината Ахметова – Гуманитарного Штаба, привезет помощь в Волновахский, Ясиноватский, Торецкий, Бахмутский, Марьинский, Новоайдарский и Станично-Луганский районы. Кроме того, стационарные пункты выдачи будут работать 7, 12 и 15 ноября в Станице Луганской, 15 и 18 ноября – в Новгородском, 15 ноября – в Передельском", – рассказал Михаил Катеринчак, руководитель проектов Фонда.

Социологическое исследование Киевского международного института социологии в июне-июле этого года показало, что население востока страны продолжает нуждаться в помощи. Как считают 65% украинцев, жители Донбасса без гуманитарной помощи Рината Ахметова не выжили бы. Деятельность Фонда Рината Ахметова положительно оценивают свыше 90% жителей Донбасса.

График выдачи в ноябре