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  • Помощь от Рината Ахметова в ноябре получат более 22 тысяч жителей Донбасса
28 октября 2019, понедельник, 14:56 400
Политика 2019-10-28T15:34:50+02:00
Українські Новини
Помощь от Рината Ахметова в ноябре получат более 22 тысяч жителей Донбасса

Помощь от Рината Ахметова в ноябре получат более 22 тысяч жителей Донбасса

Наборы выживания предназначены для самых нуждающихся: детей, пенсионеров, людей с ограниченными возможностями. Полный график выдачи – на сайте https://fund.fdu.org.ua/news/18745

Более 22 000 мирных жителей Донбасса получат помощь Рината Ахметова в ноябре

В ноябре бригады мобильной выдачи Фонда Рината Ахметова доставят наборы выживания жителям 24 населенных пунктов, расположенных вдоль линии соприкосновения. Продуктовые наборы получат 22 026 человек: дети, пенсионеры, люди с ограниченными возможностями.

"Бригада мобильной выдачи крупнейшей программы Фонда Рината Ахметова – Гуманитарного Штаба, привезет помощь в Волновахский, Ясиноватский, Торецкий, Бахмутский, Марьинский, Новоайдарский и Станично-Луганский районы. Кроме того, стационарные пункты выдачи будут работать 7, 12 и 15 ноября в Станице Луганской, 15 и 18 ноября – в Новгородском, 15 ноября – в Передельском", – рассказал Михаил Катеринчак, руководитель проектов Фонда.

Социологическое исследование Киевского международного института социологии в июне-июле этого года показало, что население востока страны продолжает нуждаться в помощи. Как считают 65% украинцев, жители Донбасса без гуманитарной помощи Рината Ахметова не выжили бы. Деятельность Фонда Рината Ахметова положительно оценивают свыше 90% жителей Донбасса.

График выдачи в ноябре

Дата приезда

Город, район (Донецкая область)

Сателлит, село, поселок, для которых осуществляется выдача

Адрес выдачи

  
 

05.11.2019

Волновахский р-н

Андреевка, Дружное, Бахчевик, Обильное

Бахчевик, Центральная 5; Андреевка, Мира 1

  

07.11.2019

Торецкий Г/С

Железное, Южное

Железное, ул. Пионеров 14; Южный, ул. Чернышевского, у здания магазина

  

08.11.2019

Щербиновка, Петровка

Щербиновка, ул. Вишневая 33 а

  

11.11.2019

Ясиноватский р-н

Александрополь, Верхнеторецкое, Новобахмутовка

Александрополь, ул. Донецкая; Верхнеторецкое, ул.Парковая 4; Новобахмутовка, ул. Школьная 2

  

14-15.11.2019

Бахмутский р-н

Мироновский

Мироновский, ул. Мира 14

  

19.11.2019

Волновахский р-н

Гнутово, Павлополь, Пищевик, Черненко

 Гнутово, ул. Центральная 25; Павлополь, ул. Сивухина 77; Пищевик, ул. Армейская 1; Черненко, ул. Дачная,14

  

21-22.11.2019

Новоайдарский р-н,                   Станично-Луганский р-н

Трехизбенка,                                    Петропавловка

Трехизбенка, ул. Щорса 1;                                 Пертопавловка, ул. Мира 80

  

26-27.11.2019

Марьинский р-н

Красногоровка

ул. Ломоносова, 18

  

29.11.2019

Бахмутский р-н

Зайцево 2 (Бахмутка, Пески 2), Жованка, Майорск, Курдюмовка

Бахмутка, Центральная; Жованка, ул. Мануильского 68; Майорск, ул. Кольцова 7/1; Курдюмовка, ж/д станция

  

 
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