подписаться на рассылку
24.8 25.2
27.45 28.05
˟
28 октября 2019, понедельник, 14:42 76 Карта
Общество 2019-10-28T14:43:02+02:00
Українські Новини
Небольшие дожди и мокрый снег: прогноз погоды на вторник

Небольшие дожди и мокрый снег: прогноз погоды на вторник

Погода, Снег, Дождь, Укргидрометцентр, Прогноз погоды, Прогноз погоды на завтра
Фото: pixabay
Фото: pixabay

29 октября в Киеве облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5 градусов, днем +7…+9 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…+6 градусов, днем +5…+11 градусов.

В Карпатах местами небольшой дождь и мокрый снег, температура ночью 0…+5 градусов, днем +2…+7 градусов.

В Моршине местами небольшой дождь, температура ночью +2…+4 градуса, днем +6…+8 градусов.

В Трускавце местами небольшой дождь, температура ночью +2…+4 градуса, днем +7…+9 градусов.

В Сваляве местами небольшой дождь, температура ночью +3…+5 градусов, днем +9…+11 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…+6 градусов, днем +5…+11 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…+7 градусов, днем +5…+12 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3…+9 градусов, днем +9…+16 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, ночью и утром туман, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4…+10 градусов, днем +10…+16 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, днем +11…+16 градусов.

В Ялте без осадков. Температура ночью +7…+9 градусов, днем +14…+16 градусов.

Карта: Карта: "Укргидрометцентр"


Как сообщали Українські Новини, синоптики рассказали о погоде зимой

Ранее синоптики дали прогноз погоды на ноябрь

Больше новостей о: Погода Снег Дождь Укргидрометцентр Прогноз погоды Прогноз погоды на завтра

Архив
Новости
Ежегодно "Фармак" выпускает более 30 млн флаконов "Корвалола" 16:28
Украинцы смогут отслеживать риски для своего здоровья благодаря новому онлайн-сервису 16:24
Саакашвили. Скриншот взят у
I’ll be back: в Грузии взломали сайт президента и разместили фото Саакашвили 16:19
Суд разрешил ГПУ изъять в ГБР телефонную переписку Грымчака 16:14
"Институт транспорта нефти" захватили рейдеры, Зеленского просят о помощи 15:57
больше новостей
Морозные снегопады обрушатся на Украину: прогноз погоды на неделю и начало ноября 14:49 Карта
Пенсионный фонд завершил финансирование пенсий и субсидий: сколько получат украинцы 15:29 Инфографика
Зеленский собрался ставить Коломойскому ультиматум 15:11
Оружие убери, ты мне ультиматумы ставить не можешь: Зеленский устроил скандал в Золотом 16:40
Подземелье во Львове. Фото:
В центре Львова археологи нашли древнее подземелье 23:29
больше новостей
Янина Соколова. Скриншот видео youtube.com/Yanina Sokolova
Обращение Янины Соколовой к Зеленскому после его скандальных заявлений о добровольцах подорвало сеть 20:35
В Кривом Роге суд вынес приговор мужчине за футболку с символикой СССР 08:42
Бойко с ветеранами возложил цветы в честь 75-летия освобождения Украины от нацистов 14:31
Николай Полозов. Скриншот:
Россия не отдает Украине корабли из-за их технического состояния, - адвокат 16:25
Оружие убери, ты мне ультиматумы ставить не можешь: Зеленский устроил скандал в Золотом 16:40
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok