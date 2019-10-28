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28 октября 2019, понедельник, 11:57 561
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Українські Новини
ГБР открыло дело из-за пыток онкобольной заключенной сотрудниками колонии, - Варченко

ГБР открыло дело из-за пыток онкобольной заключенной сотрудниками колонии, - Варченко

Заключенные, Пытки, Уголовное дело, Варченко, ГБР

Госбюро расследований открыло уголовное производство против сотрудников одного из учреждений исполнения наказаний по подозрению в применении пыток к онкобольной заключенной.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написала заместитель директора ГБР Ольга Варченко, передают Українськi Новини.

"На днях начали уголовное производство по ст. 127 УК Украины (пытки) в отношении сотрудников одного из учреждений исполнения наказаний Государственной уголовно-исполнительной службы Украины. Поводом послужило обращение представителя Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека", - сообщила Варченко.

По предварительной информации, работники упомянутого учреждения не обеспечили оказания медицинской помощи онкобольной заключенной.

Женщина подала иск в Европейский суд по правам человека и выиграла дело.

ЕСПЧ обязал Украину принять меры по соблюдению требований ст. 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, которой запрещены пытки или бесчеловечное или унижающее достоинство обращение или наказание.

По словам уполномоченного по правам человека, после вердикта суда онкобольную заключенную перевели в другое учреждение исполнения наказаний.

Однако во время транспортировки работники учреждения, которые ее сопровождали, вероятно избили ее, причинив телесные повреждения.

Как говорится в заявлении, женщина предполагает, что таким образом служащие отомстили ей за то, что она пожаловалась в ЕСПЧ.

Сейчас следователи Центрального аппарата ГБР осуществляют неотложные следственные действия и пытаются установить все обстоятельства дела.

Как сообщали Українськi Новини, в Киеве за пытки утюгом задержанного экс-милиционерам дали по 5 лет условно.

ГБР расследует причастность правоохранителей к торговле частными телефонными разговорами граждан.

Ранее Варченко заявила, что группа "черных риэлторов" завладела 20 объектами недвижимости.

 

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