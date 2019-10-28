Роман Опимах и Кристина Браиловская главные претенденты на председателя Госгеонедр

По результатам первого этапа тестирования на занятие должности председателя Государственной службы геологии и недр определились основные претенденты - Роман Опимах и Кристина Браиловская, которые набрали по 2 балла, информирует портал expro.com.ua. Другие участники конкурса набрали лишь по одному баллу. Результаты (сведения) тестирование на знание законодательства опубликованы на сайте Национального агентства Украины по вопросам государственной службы.

Как известно, распоряжением Кабмина от 25 сентября 2019 № 863-р был объявлен конкурс на занятие должности Председателя Государственной службы геологии и недр. К участию в конкурсе допущены 6 кандидатов.

Роман Опимах исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины. Роман Опимах также работал советником Министра энергетики и угольной промышленности Украины по вопросам нефтегазового сектора, а также руководителем направления энергетики в Координационном центре по связям с Кабинетом Министров Украины. На этих должностях он координировал сотрудничество Минэнергоугля со Всемирным банком, Энергетическим сообществом, ЕБРР при разработке Плана по внедрению реформ в газовом секторе. Получил степень магистра международных отношений по специальности "Международные стратегии и безопасность" в Национальном университете имени Тараса Шевченко (2006), закончил обучение в Michigan State University, а также прошел практику в Центре энергетических исследований Louisiana State University (2016).

Кристина Браиловская, начальник юридического управления Госгеонедр, публичной информации о Браиловской немного. СМИ связывают ее с Николаем Злочевским, поскольку именно во время его каденции министром Браиловская появилась в Госгеонедрах. За время ее работы руководителем юрслужбы Госгеонедр много лицензий на разработку полезных ископаемых отошло компаниям Фукса, Коломойского, Злочевский и др.

Среди других участников следует отметить - Ярослава Погорелого, известного по работе в СП "Полтавская газонефтяная компания" в должности директора по стратегическому развитию. Роман Сарамаго, ранее работал в компаниях SBM oil и Cadogan Petroleum, одновременно подается на должности в другие госструктуры, в частности - НКРЕКУ. Сергей Попов, второй секретарь посольства Украины в Республике Хорватия. Евгений Кравчук, место работы Министерство инфраструктуры, Директорат стратегического планирования и координации государственной политики в области транспорта.

Следующий тур отбора руководителя Госгеонедр состоится на этой неделе.