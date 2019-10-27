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27 октября 2019, воскресенье, 17:29 198
Америка 2019-10-27T17:30:10+02:00
Українські Новини
На выпускном в Техасе устроили кровавую бойню с ранеными и убитыми

На выпускном в Техасе устроили кровавую бойню с ранеными и убитыми

США, Стрельба, Техас, Выпускной, Стрельба из пистолета

Как минимум двое людей убиты и более дюжины ранены в субботу на выпускной вечеринке филиала Техасского университета A&M, которая проходила за пределами учебного заведения, сообщает Fox News.

Следователи прибыли в Гринвилл, расположенный примерно в 15 милях к юго-западу от кампуса, около 23:30 после жалоб на машины, припаркованные на обочине шоссе. Уже на месте происшествия из задней части здания послышались выстрелы. По мнению шерифа округа Ханта Рэнди Микса, в здании присутствовали около 750 человек, поэтому, когда началась перестрелка, был полный хаос и люди бежали в поисках укрытия.

Внутри здания два человека были найдены мертвыми. Стрелок смог скрыться с места происшествия и сейчас полиция занимается его поисками. При этом власти не имеют ни малейшего представления о том, кто является подозреваемым, а участники вечеринки дали много разных описаний этого человека. Шериф добавил, что стрелявший вошел с задней части здания и использовал пистолет - скорее всего, он нацелил его на одного человека, прежде чем начал стрелять в других.

Также очевидцы опубликовали кадры с места происшествия.

Как сообщали Українські Новини, в штате Техас не менее пяти человек стали жертвами обстрелов. Также в Техасе прогремели 2 взрыва на химическом заводе.

Ранее в Техасе мужчина расстрелял в церкви 26 человек, еще 20 ранены.

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