В США определили ТОП-10 костюмов на Хэллоуин-2019 среди взрослых, детей и питомцев

В США на праздник Хэллоуин, который отмечают в ночь на 1 ноября, взрослые чаще всего выбирают костюмы ведьм и вампиров, а дети принцесс и супергероев. Американцы не оставляют без внимания и домашних любимцев, которых чаще всего одевают в костюмы тыквы и хот-дога.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Национальной федерацией ритейлеров США.

Отмечается, что взрослые американцы, выбирая костюмы на Хэллоуин, пытаются найти новые идеи, а среди детей фаворитами остаются традиционные костюмы принцесс и супергероев.

Опрос показал, что 3,1 миллиона детей планируют одеться в костюм своей любимой принцессы, 2,4 миллиона - своего любимого супергероя, 2 миллиона - в Человека-паука, 1,5 миллиона - в персонажей из Марвела (кроме Человека-паука), и 1,4 миллиона - в Бэтмена.

Топ-10 детских костюмов на Хэллоуин-2019

Принцесса - 7,9% Супергерой - 6% Человек-паук - 5,2% Персонаж Марвел (кроме Человека-паука) - 3,9% Бэтмен - 3,5% Ведьма - 3,3% Призрак - 2,8% Вампир - 2,2% Frozen (Эльза, Анна) - 2,2% Пират - 2,1%

Костюм на Хэллоуин-2019. Фото: pixabay.com

https://www.youtube.com/watch?v=v8mM_qvcna4" frameborder="0" allowfullscreen>

https://www.youtube.com/watch?v=83fkjsq6ye4" frameborder="0" allowfullscreen>

Кроме того, по данным исследования, 5 миллионов взрослых планируют одеться как ведьма, 2 миллиона - как вампир, 1,8 миллиона - как супергерой, 1,5 миллиона - как пират и 1,4 миллиона - как зомби.

Топ-10 костюмов на Хэллоуин-2019 для взрослых:

Ведьма - 8,9% Вампир - 3,6% Супергерой - 3,1% Пират - 2,7% Зомби - 2,5% Призрак - 2% Персонаж Марвел (кроме Человека-паука) - 2% Принцесса - 1,9% Кошка - 1,8% Человек-паук - 1,7%

Костюм на Хэллоуин-2019. Фото: pixabay.com

https://www.youtube.com/watch?v=WdVWdyQSZT8" frameborder="0" allowfullscreen>

https://www.youtube.com/watch?v=Ef2s-NDZirM" frameborder="0" allowfullscreen>

Опрос также показал, что 29 миллионов американцев планируют одеть своих питомцев в костюмы к Хэллоуину.

Топ-10 костюмов на Хэллоуин-2019 для питомцев

Тыква - 9,3% Хот-дог - 7,2% Супергерой - 7,2% Шмель - 3,9% Кошка - 3,2% Ведьма - 2,5% Лев - 2,2% Собака - 2,1% Дьявол - 2% Акула - 1,7%

Костюм на Хэллоуин-2019. Фото: pixabay.com

https://www.youtube.com/watch?v=0g61ybyt64A" frameborder="0" allowfullscreen>

https://www.youtube.com/watch?v=kvDK1TIxUlw" frameborder="0" allowfullscreen>

В опросе приняли участие 7419 потребителей. Опрос проводился 3-10 сентября и имеет погрешность плюс или минус 1-2 процентных пункта.

Ранее Українські Новини писали об идеях для маникюра на Хэллоуин, а также, как можно с помощью тыквы на Хэллоуин создать атмосферу праздника.