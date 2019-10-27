Стыд за президента, - Сенцов прокомментировал визит Зеленского в Золотое

Украинский режиссер и активист Олег Сенцов заявил, что ему стыдно за Президента, комментируя визит Владимира Зеленского в Золотое, где он нахамил добровольцам и заявил, что "он не лох".

Об этом Сенцов написал на своей странице в социальной Facebook.

"Пересмотрел вчерашнее нашумевшее видео стендапа из серии #янелох. В результате: стыд за президента и гордость за добровольца. Не пишу про военных, потому что не чувствую на это морального права, так как не был на войне. Хочется лишь сказать им спасибо, за то, что у нас все еще есть своя страна", - написал Сенцов.

Как сообщали Українські Новини, в Золотом Луганской области Зеленский вступил в перепалку с добровольцами из-за отвода оружия и протестов против "формулы Штайнмайера".

После чего Зеленский прокомментировал свое посещение Золотого, заявив, что разговор вышел эмоциональным. В свою очередь добровольцы записали видеообращение, в котором заявили, что Зеленский дал указание "выбросить" их из Золотого.

Тем временем штаб ООС заявил, что добровольцы, которые вступили в перепалку с Зеленским, находятся в зоне проведения ООС с оружием нелегально.