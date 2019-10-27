За заммэра Днипра внесен залог в 0,6 млн гривен: в понедельник он выйдет на работу

Друзья и родственники заместителя мэра Днипра Михаила Лысенко, подозреваемого в присвоении 29,5 млн гривен бюджетных средств во время ремонта Нового моста в Днипре, внесли за него залог в размере около 600 тыс. гривен.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам источника, Лысенко выйдет на работу уже 28 октября. Залог был внесен сразу после избрания меры пресечения, в СИЗО Лысенко не был.

Как сообщали Українські Новини, 25 октября полиция арестовала заммэра Днипра Лысенко по подозрению в присвоении 29,5 млн гривен бюджетныъ средств при ремонте Нового моста. В сентябре Нацполиция объявила в розыск Лысенко и начальников управлений горсовета.

Равнее Служба безопасности Украины совместно с областной прокуратурой провели обыски в Днипровском городском совете.

7 сентября Днипро досрочно открыл Новый мост после реконструкции. До этого Владимир Зеленский договорился с мэром Днипра Борисом Филатовым о том, что мэр подаст в отставку в случае срыва срока открытия Нового моста после реконструкции 14 сентября 2019 года.