Убийство 2 человек в Одессе: задержаны 3 подозреваемых в драке

Сотрудники полиции задержали 3 иностранцев, подозреваемых в повлекшей убийство 2 человек драке с поножовщиной в Одессе.

Об этом говорится в сообщении Главного управления Национальной полиции в Одесской области, передают Українськi Новини.

Согласно ему, ночью возле Греческой площади иностранцы вступили в конфликт с 3 жителями Одессы.

Конфликт перерос в драку, в ходе которой один из нарушителей достал нож и начал наносить им удары.

В результате были травмированы 3 человека, из которых двое - 28-летний местный житель и 21-летний иностранец - погибли.

Еще один пострадавший, 30-летний местный житель, был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

По горячим следам полиция установила и задержала троих правонарушителей, действия которых были квалифицированы как умышленное убийство, покушение на убийство и хулиганство.

Всем задержанным фигурантам дела объявлено подозрение.

Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщали Українськi Новини, в июне Сотрудники Национальной полиции на пляже "Отрада" в Одессе задержали нескольких участников драки, в которой также участвовал депутат Одесского городского совета.

Ранее в близи ресторана в Одессе прогремел взрыв, ранен мужчина.