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26 октября 2019, суббота, 12:03 438
Внешняя политика 2019-10-26T12:38:31+03:00
Українські Новини
Украина готова к диалогу, но не к компромиссу с совестью, - Разумков на встрече с генсеком Совета Европы

Украина готова к диалогу, но не к компромиссу с совестью, - Разумков на встрече с генсеком Совета Европы

Совет Европы, Территориальная целостность, Дмитрий Разумков
Дмитрий Разумков
Дмитрий Разумков

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков провел встречу с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич, во время которой заявил, что Украина не готова идти на компромиссы относительно территориальной целостности. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Так, Разумков заявил, что Украина не изменила свою точку зрения касательно неприемлемости возвращения делегации России в Парламентскую ассамблею Совета Европы.

"Также мы не понимаем ситуации с полномочиями нашей делегации. Я надеюсь, что это не станет прецедентом. Мы готовы к диалогу, но не готовы к компромиссам с совестью, территориальной целостностью и достоинством людей", - заявил глава парламента.

Также Разумков подчеркнул, что группа "Балтик +" не стремится к деструктивной позиции в Совете Европы.

"Мы настроены отстаивать те базовые принципы и ценности, которые были заложены при создании этой организации. Потому что принципы демократии и свободы, прав человека - ключевые, как для Европы, так и для Украины", - отметил Разумков.

Как сообщали Українські Новини, Макрон в ПАСЕ заявил о полной поддержке возвращению России.

Ранее украинская делегация официально отказалась участвовать в осенней сессии ПАСЕ из-за возвращения России.

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