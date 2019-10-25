Ученые нашли идеальную позу для фотографии

Группа исследователей из США, Португалии и Швеции определили самую привлекательную позу, в которой выгодно подчеркивается соотношение талии и бедер (индекс WHR), пише The Guardian.

Поза под названием контрапост - положение тела в изобразительном искусстве, во время которой модель опирается на одну ногу, считается самой удачной.

Это соотношение коррелирует с фертильностью и является индикатором состояния здоровья человека. Считается, что женщины с низким индексом WHR (примерно 0,7) наиболее привлекательны для мужчин. Это обладательницы фигуры "песочные часы" или грушевидной фигуры.

Ученые предположили, что контрапост подчеркивает разницу между талией и бедрами, делает изгибы более привлекательными. В изображении мужчин тоже часто используется контрапост ("Давид" Микеланджело), но ученые сосредоточились на женских фигурах.

Чтобы проверить свою гипотезу, исследователи создали 3D-аватары женщин в разных позах, стоящих прямо и с опорой на одну ногу. Каждую фигуру можно было рассмотреть с восьми ракурсов.

Эти картинки показали 68 гетеросексуальным студентам: 25 парням и 43 девушкам. Участников попросили оценить привлекательность изображенных женщин. И парни, и девушки оценили выше внешность моделей, опирающихся на одну ногу.

Исследователи предположили, что индекс WHR определяет и то, почему определенные движения и жесты кажутся большинству сексуальными. Походка моделей по подиуму или движения в танце живота, а также каблуки подчеркивают соотношение талии и бедер.

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