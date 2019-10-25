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  • Виктор Скаршевский: на фоне продолжающейся деиндустриализации, обещания правительства о 40% росте за 5 лет, звучат не убедительно
25 октября 2019, пятница, 19:17 16
Экономика 2019-10-25T20:45:01+03:00
Українські Новини
Виктор Скаршевский: на фоне продолжающейся деиндустриализации, обещания правительства о 40% росте за 5 лет, зв

Виктор Скаршевский: на фоне продолжающейся деиндустриализации, обещания правительства о 40% росте за 5 лет, звучат не убедительно

Виктор Скаршевский. Фото: facebook.com/Viktor.Skarshevsky
Виктор Скаршевский. Фото: facebook.com/Viktor.Skarshevsky

Экономист Виктор Скаршевский считает, что свежие данные Госслужбы статистики о деиндустриализации ставят под сомнения обещания правительства о 40% росте экономики за 5 лет.

ДЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Свежие данные Госслужбы статистики (от 24.10.2019), говорят о дальнейшей деиндустриализации украинской экономики:

- промышленное производство сокращается последние 4 месяца (июнь-сентябрь) (см. График 1);

- перерабатывающая промышленность сокращается последние 5 месяцев (май-сентябрь) (см. График 2).

В сентябре 2019 года по отношению к сентябрю 2018, почти все подотрасли перерабатывающей промышленности показали падение. Максимальное падение зафиксировано в текстильной промышленности – минус 10,2% (см. График 3).

Поможет ли восстановлению и развитию перерабатывающей промышленности обещанная приватизация?

Нет, не поможет.

Ведь, по информации Минэкономики, доля частного сектора в перерабатывающей промышленности и так уже составляет 95,3% (см. 1-й комментарий). Очевидно, что проблемы перерабатывающей промышленности заключаются не в форме собственности.

Поможет ли восстановлению и развитию перерабатывающей промышленности, особенно машиностроению, планируемая распродажа сельскохозяйственных госземель – вопрос риторический.

И да, на фоне продолжающейся деиндустриализации, правительственные декларации о 40% росте за 5 лет, звучат, мягко говоря, не очень убедительно.
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