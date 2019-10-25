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25 октября 2019, пятница, 17:43 47
Жизнь 2019-10-25T17:45:01+03:00
Українські Новини
Степная орлица разоряет орнитологов дорогостоящими СМС из Ирана

Степная орлица разоряет орнитологов дорогостоящими СМС из Ирана

СМС, Иран, Ученые, Птица, GPS-мониторинг
Орлица. Фото: Telegram-канал «Экспедиционные картинки»
Орлица. Фото: Telegram-канал «Экспедиционные картинки»

Степная орлица разоряет проект сибирских ученых. Птица, на которой был прикреплен GPS-датчик, неожиданно улетела в Иран и отсылает очень дорогие СМС орнитологам с данными о своем местоположении, пишет NGS.ru.

Научный руководитель Центра реабилитации диких животных Новосибирска Елена Шнайдер сообщает, что наблюдение за птицами с помощью датчиков обычно стоит недорого.

Орнитологи рассчитывали, что после отдыха в Казахстане птицы вернутся в Россию и только потом полетят в Иран, Саудовскую Аравию и Египет. Но одна из орлиц сменила маршрут. Птица Мин родом из Хакасии "отправляет" ученым смски почти по доллару за штуку. Обычно сообщения стоят от 5 до 20 центов.

Всего учеными отслеживаются полеты 13 орлов.

Как сообщали Українські Новини, ученые нашли самую громкую птицу, которая смогла перекричать реактивный самолет и заглушить гром.

Напомним, в 2018 году нашли синицу с уникальным дефектом, который делает ее пушистой. Также огромной популярности в сети набрал ролик, где еще один пернатый притворялся домашним котом

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