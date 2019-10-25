Националисты протестовали против "формулы Штайнмайера" по всей Украине

Протесты против "формулы Штайнмайера" прошли в Киеве и всех областных центрах.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы политической партии "Национальный корпус", передают Українськi Новини.

"Сегодня, 25 октября, в Киеве и всех областных центрах Украины состоялась акция протеста "Нет капитуляции. Время действовать", инициированная "Национальным корпусом". Сотни участников всеукраинской мирной акции собрались под стенами облгосадминистраций в Киеве, Львове, Запорожье, Днипре, Кропивницком, Одессе, Черкассах, Северодонецке, Харькове, Виннице, Чернигове, Херсоне, Сумах, Николаеве, Конотопе и других городах", - сказано в нем.

Митингующие выступают против сценария, который предусматривает реализация "формулы Штайнмайера", они запустили в небо световые ракеты и держали баннеры с надписями: "Требования нации - нет капитуляции", "Зеленский, дай гарантии", "Ветераны против сдачи позиций".

Сообщается, то активисты собрались под областными государственными администрациями, чтобы через губернаторов передать их требования Президенту.

В штабе сопротивления капитуляции настаивают на встрече с Зеленским, который должен гарантировать представителям штаба "недопущение отвода украинских войск с линии разграничения, амнистии террористам и внедрение любых антиконституционных особых статусов оккупированных территорий, а также невозможность проведения выборов в ОРДЛО для установления контроля Украины на всей территории Донбасса".

Соответствующие требования представители штабов вручили главам обладминистраций с тем, чтобы передать их Президенту.

Протесты против "формулы Штайнмайера". Фото: Нацкорпус

Как сообщали Українськi Новини, почти половина украинцев не поддерживают протесты против "формулы Штайнмайера". Протестные акции против согласования "формулы Штайнмайера" проходили с начала октября по всей Украине.

Ранее Зеленский подтвердил подписание "формулы Штайнмайера" и пообещал, что капитуляции не будет.