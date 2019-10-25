Пикетирующие "112 канал" оконфузились – сделали 2 ошибки на своем плакате

Очевидец митинга у здания телевизионного канала "112 Украина" Михаил Шпир сообщил, что на плакатах участников митинга были допущены многочисленные орфографические ошибки.

Об этом он заявил на своей странице в социальной сети Facebook.

"Сегодня под зданием телеканала 112.ua. Свидомиты так топят за свой западенско-говяжий язык, но делают две ошибки в двух словах на плакате...", - написал он.

Также интересно факт, что все плакаты и растяжки были изготовлены в одной стилистике, а надписи были сделаны с ошибками.

Напомним, сегодня, 25 октября, у здания телеканала "112 Украина" состоялся митинг. В свою очередь, телеканал "112 Украина" заявил, что митинг рядом с офисом телеканала является проплаченным и организованным действующей властью. "В этот раз вместо национал-радикалов пикетировать независимого вещателя отправили "национал-радикальных" бабушек", - уточнили на телеканале. - Как удалось снять на видео нашим журналистам, людям пожилого возраста и студентам организаторы платили по 250 гриве/час. Всего же митинг продолжался с 11:00 до 13:00, после чего группа организованно разошлась".

Как сообщали Українськi Новини, Нацсовет по телевидению лишил цифровых лицензий на вещание телеканал "112 Украина". Ранее Генеральная прокуратура открыла уголовное производство против бенефициарных владельцев телеканала NewsOne по подозрению в финансировании терроризма.

4 октября 2018 года Рада внесла на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны предложения о применении санкций к телеканалам NewsOne и "112 Украина".

Ночью 13 июля неизвестные обстреляли из гранатомета здание телеканала "112 Украина" и скрылись на автомобиле. Однако был найден гранатомет, из которого сделали выстрел по зданию телеканала "112".